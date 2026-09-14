CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

ОДК создаст интеллектуальный газотурбинный двигатель нового поколения для энергетики

«Объединенная двигателестроительная корпорация» создает интеллектуальный газотурбинный двигатель нового поколения ГТД-8СМ мощностью 8 МВт. Разработка предназначена для привода электрогенераторов в составе энергетических установок, обеспечивающих электроэнергией центры обработки данных, промышленные и другие объекты распределенной энергетики. Двигатель получит современную систему управления и цифровой двойник. Первый опытный образец планируется изготовить в 2028 г. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Двигатель создается на базе газогенератора двигателя АЛ-31СТ. При разработке ГТД-8СМ применяются современные технологии управления и цифрового сопровождения. Цифровой двойник позволит анализировать техническое состояние конкретного двигателя в процессе эксплуатации, заранее выявлять признаки износа и определять оптимальные сроки проведения технического обслуживания.

Одним из ключевых преимуществ ГТД-8СМ станет модульная конструкция. Компрессорный модуль, камера сгорания, силовая турбина и привод вспомогательных агрегатов будут выполнены в виде функционально самостоятельных блоков. Благодаря этому замена отдельных компонентов не потребует демонтажа соседних узлов и применения специализированного цехового оборудования непосредственно на объекте. Такое решение позволит сократить продолжительность ремонта и время простоя энергетического оборудования.

«Новейший ГТД-8СМ – комплексное энергетическое решение, рассчитанное на работу в составе локальных энергоцентров и на объектах, где особенно важны надежность, автономность и минимальное время восстановления оборудования. Мы объединяем проверенную газотурбинную технологию с современными системами управления и цифровым сопровождением для создания нового поколения двигателей. Цифровой двойник ГТД-8СМ позволит отслеживать фактическое состояние конкретного двигателя, заранее выявлять признаки износа и планировать обслуживание. Современные решения обеспечат высокий КПД, который, по предварительным расчетам, превысит 30%. Выпуск первого опытного образца запланирован на 2028 год», – сообщил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Расчетный межремонтный ресурс ГТД-8СМ составит 30 тыс. часов, назначенный ресурс — не менее 120 тыс. часов. Предусматривается возможность эксплуатации двигателя при температуре наружного воздуха от минус 60 до плюс 40 градусов Цельсия. Окончательные характеристики будут подтверждены в ходе испытаний.

Разработку газотурбинного двигателя ГТД-8СМ мощностью 8 МВт ведет предприятие «ОДК-Салют». Комплексными поставками энергетического оборудования на базе двигателей ОДК занимается компания «ОДК Инжиниринг». Перспективный двигатель может применяться для энергообеспечения объектов распределенной энергетики, нефтегазовой отрасли и цифровой инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему массовый найм требует ИТ-подхода

В растерявшем прибыль франчайзи «Вкусно — и точка» вместо Excel поставят китайский ИИ

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

ИТ-компании избавляются от сотрудников. В 2026 году будут уволены почти 130 тысяч человек

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще