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Компания «Актив» представила «Рутокен БИО»: USB-токен нового поколения с трехфакторной защитой

Компания «Актив» представила «Рутокен ЭЦП 3.0 3250 БИО» (сокращенно «Рутокен БИО») — новое поколение USB-токенов для аутентификации и электронной подписи, где криптографическая защита ключей дополнена биометрической верификацией по отпечатку пальца. Устройство объединяет сразу три фактора защиты: владение (сам токен), знание (PIN-код) и свойство (отпечаток пальца). Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Ключевое преимущество новинки — устройство нельзя передать третьему лицу: каждая критическая операция требует физического присутствия владельца и его отпечатка. Чтобы подписать документ, нужно подключить токен, ввести PIN-код и приложить палец к считывателю. Принципиально важно, что биометрия запрашивается не единожды при подключении, а для каждой критической операции с использованием защищенных ключей, привязанных к биометрии. Это значит, что перехваченный PIN-код или украденный носитель не позволят выполнить операцию без владельца.

Безопасность обеспечивается на аппаратном уровне: эталонные отпечатки регистрируются только администратором и хранятся исключительно внутри чипа в формате ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2-2013, а сравнение предъявляемого отпечатка с эталонным также происходит на борту устройства — извлечь или изменить шаблоны после регистрации невозможно.

Требования к аутентификации могут гибко регулироваться в зависимости от критичности данных и точки входа, что соответствует принципам концепции Zero Trust. Администратор может сгенерировать на одном устройстве несколько ключевых пар с разными параметрами. Например, для входа из офиса достаточно токена и PIN-кода, а для подключения из дома по VPN дополнительно потребуется отпечаток пальца.

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«Рутокен БИО» сертифицирован как отдельное исполнение СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0» и выпускается в нескольких форм-факторах. Устройство сопровождается программным инструментарием BioSDK, который позволяет разработчикам интегрировать биометрическую аутентификацию в свои приложения.

«Одна скомпрометированная учетная запись открывает злоумышленнику сразу несколько критических систем. Поэтому важно обладать инструментом, который исключает возможность несанкционированного доступа. Биометрические характеристики невозможно украсть, их сложно подделать, а современные методы позволяют распознавать подобные попытки. «Рутокен БИО» делает так, что доступ к любой системе становится личным. Использование устройства не просто усиливает аутентификацию, а меняет корпоративную безопасность, приближая ее к модели Zero Trust», — сказал Валерий Бабурин, руководитель направления по развитию продуктов «Рутокен», компания «Актив».

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