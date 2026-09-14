GS LED начала массовые поставки светодиодов с высокой цветопередачей для Varton

Российский производитель светодиодов GS LED (входит в холдинг GS Group) объявил о расширении сотрудничества с производителем светотехнического оборудования Varton. Компания отгрузила партнеру первую массовую партию светодиодов с высоким индексом цветопередачи CRI 90+.

Светодиоды будут использоваться при производстве оборудования Varton для образовательных и медицинских учреждений, благоустройства общественных пространств, а также других объектов с повышенными требованиями к качеству освещения и энергоэффективности.

Индекс цветопередачи CRI показывает, насколько естественно выглядят цвета предметов при искусственном освещении. Значение выше 90 обеспечивает высокую точность передачи оттенков, что особенно важно, например, в учебных классах и медицинских помещениях.

«Для нас принципиально важно, что новый продукт переходит из стадии разработки в массовое применение. Поставка Varton показывает, что российский светодиод способен отвечать требованиям крупных производителей светотехники не только по происхождению компонента, но и по его техническим характеристикам, стабильности и возможности серийных поставок», — сказал исполнительный директор GS LED Андрей Мартынов.

«Мы расширяем использование российских компонентов в нашей продукции. Однако локализация имеет смысл только тогда, когда отечественные компоненты обеспечивают требуемые характеристики конечного продукта. Новая линейка GS LED позволяет решать эту задачу на российской компонентной базе, обеспечивая не только точность цветопередачи, но и более высокую энергоэффективность по сравнению с другими аналогами», — отметил исполнительный директор Varton Сергей Мордавченков.

Сотрудничество GS LED и Varton имеет пятилетнюю историю, общее количество поставленных светодиодов превысило 5 млн штук. В частности, в 2024 г. светодиоды GS LED были интегрированы в серию парковых светильников Ionik. Новая поставка расширяет сотрудничество компаний и увеличивает объем использования отечественной компонентной базы в продукции Varton.

Светодиоды GS LED разрабатываются собственным R&D-центром и производятся на предприятиях инновационного кластера «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области. В августе 2026 г. предприятие первым среди российских производителей внесло светодиоды GS LED в Реестр российской промышленной продукции по новым требованиям Постановления Правительства №719, действующим с 1 января 2026 г.