Ventra: автоматизация перестала быть главным HR-трендом — у российского бизнеса другие приоритеты

HR-холдинг Ventra провел исследование HR-стратегий российского бизнеса на 2026–2027 гг. В опросе приняли участие более 700 представителей бизнеса, преимущественно руководители HR-функции: 35,5% — руководители HR-функции/Head of HR, 30,7% — HRD, 6,5% — HR Business Partner, также представлены CEO, операционные и финансовые директора. Об этом CNews сообщил представитель Ventra.

Исследование показало, что автоматизация и ИИ, которые еще недавно были одной из главных тем HR-повестки, уступают место более приоритетным для бизнеса задачам. Период бурной автоматизации, которым характеризовались предыдущие несколько лет, закончился: бизнес фокусируется на повышении производительность труда.

37,1% работодателей считают автоматизацию без понятного эффекта главной зоной неэффективных HR-инвестиций — это самый высокий показатель среди всех статей HR-бюджета.

Среди изменений, которые компании внесли в свою HR-стратегию за последнее время, «более активная автоматизация HR» заняла последнее место (лишь 11,3% респондентов). Компаниям важнее качество найма (43,5%), более жесткая оценка производительности (38,3%) и удержание ключевых сотрудников (33,9%).

Похожая картина — и в вопросе о факторах, ограничивающих производительность: недостаток автоматизации назвали лишь 9,7% работодателей, тогда как низкую мотивацию — 33,9%, а неверный подбор людей на роли — 32,3%.

Среди HR-решений с наибольшим эффектом для производительности автоматизация рутины набрала только 17,7% — работодатели куда выше оценивают работу с руководителями (40,3%) и качественный подбор (33,9%).

Автоматизация перестала быть «хайпом», а внедрение ИИ находится в области ожиданий: активно используют технологии только 8,1% компаний, еще 17,7% применяют их точечно. При этом 38,7% пока вообще не используют ИИ, а 4,8% не видят понятного бизнес-эффекта от него.

При этом полностью отказываться от автоматизации компании не готовы — при сокращении HR-бюджета на 30% в первую очередь под нож попадут корпоративные мероприятия (51,6%) и внешние консультанты (37,1%), а автоматизацию сократили бы лишь 3,2% компаний. Но и в число приоритетов технологии не входят: только 17,7% направили бы дополнительные средства на автоматизацию, тогда как 46,8% — на повышение зарплат, а 33,9% — на удержание ключевых сотрудников и систему мотивации.

«Автоматизация и ИИ несколько лет были главной темой HR-повестки, но бизнес больше не готов инвестировать в технологии просто потому, что это модно. Автоматизация без понятного эффекта оказалась главной зоной, где работодатели видят неэффективные HR-инвестиции. Сегодня в приоритете — качество найма, удержание ключевых сотрудников и развитие руководителей, поскольку именно от этих факторов зависит реальная производительность команд. Технологии остаются частью работы HR, но перестали восприниматься как самостоятельный источник результата — теперь любой инструмент, включая автоматизацию, должен доказывать свою пользу для бизнеса», — сказал исполнительный директор Ventra Services Александр Черников.