CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Электроника Импортонезависимость
|

В Москве открыли производство силовых модулей и блоков питания для электротранспорта и серверов

Компания «Элемент-Технологии», входящая в группу «Элемент», запустила в Москве серийное производство силовых модулей для зарядных станций электротранспорта и блоков питания для серверного оборудования. Здесь организован полный цикл производства – от монтажа компонентов до сборки и тестирования готовых устройств. Об этом CNews сообщили представители ООО «Элемент-Технологии».

Свыше 780 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». С помощью займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) предприятие закупило высокотехнологичное оборудование. Среди них автоматизированные линии поверхностного монтажа, системы оптической проверки, печи оплавления, а также участки финишной сборки, электротермотренировки и контроля.

Мощности компании позволят ежегодно выпускать до 100 тыс. блоков питания мощностью до 5 кВт для серверного оборудования и до 25 тыс. силовых модулей мощностью до 40 кВт для зарядных станций электротранспорта. КПД модулей составляет до 96%. Продукция будет поставляться российским разработчикам серверного оборудования.

Силовые модули необходимы для преобразования переменного тока из сети в постоянный, чтобы заряжать батареи электромобилей и электробусов. Они устанавливаются в зарядные станции разной мощности в количестве от одного до пяти на станцию. Чем больше модулей, тем выше мощность зарядки: это быстрые и сверхбыстрые зарядные станции.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Блоки питания отвечают за работу серверного оборудования в дата-центрах – крупных площадках, где хранятся и обрабатываются данные. В одном сервере обычно стоят два таких блока с функцией горячей замены: если один выйдет из строя, второй возьмет нагрузку на себя, и сервер продолжит работу без остановки. Предприятие производит блоки мощностью от 50 до 5000 Вт, которые применяются в серверном или сетевом оборудовании дата-центров, а также в высокопроизводительных серверах для работы с большими данными и искусственным интеллектом.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Больше никакой Америки. Международный уголовный суд полностью отказывается от ИТ-сервисов из США

Алена Гаева, перинатальный центр КБР: Мы научили врачей доверять «цифре»

Российские войска поразили пункты управления и дата-центры Украины

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Создатели Claude: Из-за внедрения ИИ экономика вырастет, но зарплаты упадут. Дополнительный доход достанется хозяевам бизнеса

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще