В Москве открыли производство силовых модулей и блоков питания для электротранспорта и серверов

Компания «Элемент-Технологии», входящая в группу «Элемент», запустила в Москве серийное производство силовых модулей для зарядных станций электротранспорта и блоков питания для серверного оборудования. Здесь организован полный цикл производства – от монтажа компонентов до сборки и тестирования готовых устройств. Об этом CNews сообщили представители ООО «Элемент-Технологии».

Свыше 780 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». С помощью займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) предприятие закупило высокотехнологичное оборудование. Среди них автоматизированные линии поверхностного монтажа, системы оптической проверки, печи оплавления, а также участки финишной сборки, электротермотренировки и контроля.

Мощности компании позволят ежегодно выпускать до 100 тыс. блоков питания мощностью до 5 кВт для серверного оборудования и до 25 тыс. силовых модулей мощностью до 40 кВт для зарядных станций электротранспорта. КПД модулей составляет до 96%. Продукция будет поставляться российским разработчикам серверного оборудования.

Силовые модули необходимы для преобразования переменного тока из сети в постоянный, чтобы заряжать батареи электромобилей и электробусов. Они устанавливаются в зарядные станции разной мощности в количестве от одного до пяти на станцию. Чем больше модулей, тем выше мощность зарядки: это быстрые и сверхбыстрые зарядные станции.

Блоки питания отвечают за работу серверного оборудования в дата-центрах – крупных площадках, где хранятся и обрабатываются данные. В одном сервере обычно стоят два таких блока с функцией горячей замены: если один выйдет из строя, второй возьмет нагрузку на себя, и сервер продолжит работу без остановки. Предприятие производит блоки мощностью от 50 до 5000 Вт, которые применяются в серверном или сетевом оборудовании дата-центров, а также в высокопроизводительных серверах для работы с большими данными и искусственным интеллектом.



