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Студенты РГУ НИУ освоили защиту сетей на базе «С-Терра» и «Альт Виртуализации»

В учебно-исследовательской лаборатории «Базальт СПО» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина студенты, обучающиеся по профилям информационной безопасности, успешно завершили углубленную практику. В ее рамках они приобрели опыт построения защищенных виртуальных сетей на основе продуктов «С-Терра» версии 5.0 с использованием «Альт Виртуализации» от «Базальт СПО». Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

Практика проходила на основе курса «Шифровальщик», в программе которого был сделан акцент на получение реальных инженерных навыков. Итоговый контроль проводили эксперты компании «С-Терра». По его результатам 94% участников успешно получили именные сертификаты.

Помимо изучения теории протокола IPsec и областей применения СКЗИ, студенты реализовали сложные практические сценарии: настройка site-to-site соединений на «С-Терра Шлюз» через CLI с переходом от предопределенных ключей к цифровым сертификатам и работе с УЦ; организация безопасного удаленного доступа (Remote-Access) через «С-Терра Клиент»; централизованное управление инфраструктурой с помощью «С-Терра КП», включая массовое обновление сертификатов устройств; обеспечение высокой доступности: резервирование шлюзов (active/standby в кластере с использованием протокола VRRP) и шифрование трафика на канальном уровне с помощью «С-Терра L2».

В финале курса студенты под руководством экспертов разобрали архитектуры реальных корпоративных сетей, применив знания к актуальным бизнес-задачам.

Проведение сложных лабораторных работ для четырех академических групп потребовало надежной технической базы. В ее качестве была использована платформа «Альт Виртуализация» от компании «Базальт СПО». Она позволила развернуть реальные образы решений «С-Терра» и обеспечить каждому участнику персональный, изолированный и легко масштабируемый виртуальный стенд.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

«Высокая доля сертификации доказывает, что студенты Губкинского университета готовы решать реальные задачи по защите критической информационной инфраструктуры, используя передовые отечественные решения "С-Терра" на надежной виртуальной базе "Базальт СПО"», — сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО»

Проект стал примером успешной коллаборации ведущего отраслевого вуза и топ-вендоров российского ИТ-рынка, обеспечивающей технологический суверенитет страны на уровне подготовки кадров.

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