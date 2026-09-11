«Байкал Электроникс» улучшает пользовательский опыт работы с микроконтроллером Baikal-U

Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик интегральных микросхем и систем на кристалле, запустил ИИ-ассистента на портале технической документации и SDK по микроконтроллеру Baikal-U (BE-U1000).

Новый инструмент позволят использовать массив технических материалов как единую базу знаний. Ассистент понимает вопросы на естественном языке — от «как настроить таймер ШИМ для управления электродвигателем» до «какие режимы работы поддерживает контроллер DMA» — и ищет ответ сразу по всему объему документации: справочным руководствам, описаниям регистров, руководствам по SDK, примерам кода и сопутствующим материалам портала. Если ответ на вопрос уже содержится в одном из документов, он будет найден и показан пользователю прямо в интерфейсе портала — без необходимости самостоятельно перебирать сотни страниц.

Ключевые возможности ИИ-ассистента:

Единая база знаний. Поиск ведётся по всему массиву документации портала как по одному источнику — ассистент сам определяет, в каком документе находится нужная информация.

Ответы, а не список ссылок. Пользователь получает сформулированный ответ на свой вопрос с указанием на разделы документации, где эта информация содержится.

Естественный язык. Не нужно угадывать точную формулировку из документа или знать официальное название блока — достаточно спросить своими словами.

Экономия времени. Типовые вопросы, на которые раньше уходили десятки минут поиска, закрываются за секунды — как для новичка, впервые открывшего документацию, так и для опытного инженера.

Доступность 24/7. Ассистент работает круглосуточно и снимает часть нагрузки со службы технической поддержки, оставляя ей действительно нестандартные задачи.

Запуск ассистента продолжает курс компании на максимальную открытость в работе с инженерным сообществом, разработчиками и студентами. Свободный доступ к документации в связке с интеллектуальным поиском существенно облегчает работу специалистов, которые начинают проектировать устройства на отечественной элементной базе.

«Скорость, с которой инженер-разработчик находит ответ на свой вопрос, напрямую влияет на то, как быстро на рынке появится новое устройство на той или мной платформе. Мы сделали первый важный шаг навстречу сообществу, открыв весь спектр документации на Baikal-U для всех. Теперь мы внедрили ИИ-ассистента, чтобы в этом объёме знаний было легко ориентироваться. По сути, это персональный инженер технической поддержки, доступный каждому пользователю мгновенно и круглосуточно. Особенно важно это для независимых разработчиков и небольших команд, у которых нет ни выделенных специалистов по нашей архитектуре, ни времени на долгое погружение. Мы рассчитываем, что новый ассистент заметно ускорит вывод продуктов на рынок, расширит экосистему решений вокруг Baikal-U и поможет ещё большему числу инженеров уверенно выбирать российскую элементную базу для реализации свои проектов», — отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс».