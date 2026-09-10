IBS подтвердила трехкратный запас производительности ESM-платформы SimpleOne

Группа компаний IBS провела нагрузочное тестирование ESM-платформы вендора SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), развернутой в «Группе Лента». По итогам испытаний подтвержден трехкратный запас производительности платформы SimpleOne (300% от целевой нагрузки) относительно текущего профиля эксплуатации. Тестирование охватило модуль ITSM, модуль управления ИТ-активами (ITAM) и доработки, сделанные специально под задачи «Ленты». Об этом CNews сообщил представитель SimpleOne.

Поводом для нагрузочного тестирования в «Группе Лента» стали три задачи: миграция SimpleOne с облачной инфраструктуры на локальный сервер, переход с операционной системы Windows на Linux и проверка способности системы выдерживать масштабирование при растущем количестве бизнес-пользователей и новых задач. Дополнительным фактором стало расширение функциональности платформы в процессе эксплуатации — в частности, добавление бизнес-процессов по обработке инцидентов, — что также требовало учета при формировании нагрузочного профиля.

В процессе тестирования команда IBS определила максимальную производительность системы, выявила узкие места и проверила соответствие требованиям SLA. Профиль нагрузки формировался на основе анализа статистики реальной эксплуатации, специалисты отобрали наиболее частые, бизнес-критичные и «тяжелые» операции — как уже работающие в промышленном контуре, так и относящиеся к функциональности, которая готовилась к вводу в эксплуатацию. На основе этого профиля были разработаны нагрузочные сценарии, воспроизводящие ключевые операции по двум направлениям: работа с обращениями и работа с ИТ-активами.

Нагрузку постепенно повышали относительно базового профиля, где 100% соответствовали интенсивности операций, зафиксированной в текущей эксплуатации. Платформа устойчиво работала при нагрузке 300% без критичного роста времени отклика. По итогам тестирования команда IBS подготовила отчет с рекомендациями, включая развертывание мониторинга серверов приложений и баз данных, а также алгоритм проведения последующих нагрузочных испытаний.

«Для нас нагрузочное тестирование — это не разовая акция, а обязательный этап перед любыми значимыми изменениями в инфраструктуре. Переход SimpleOne на локальный сервер и смена ОС — серьезные шаги, и нам было важно подтвердить, что платформа не просто работает, а имеет запас прочности. Получившийся результат дает нам уверенность, что мы можем спокойно развивать функциональность и подключать новых пользователей», — отметила Светлана Никитина, руководитель центра компетенций тестирования Lenta tech.

«"Группа Лента" обратилась к нам, чтобы убедиться, что изменения в инфраструктуре не отразятся на стабильности сервиса, и что платформа готова к росту числа пользователей. Мы протестировали решение SimpleOne, развернутое в компании, с запасом, кратно превышающим текущую нагрузку, и убедились, что оно выдерживает такой рост без потери качества работы», — сказал Антон Бешенов, руководитель проекта IBS.

Полученные результаты подтвердили надежность платформы и позволили команде Lenta tech, ИТ-бренда «Группы Лента», уверенно продолжить развитие функциональных возможностей решения, не беспокоясь о его масштабировании.

«Нагрузочное тестирование — это часть зрелого подхода к эксплуатации сервисной платформы. Когда компания планирует расширять число пользователей и функциональность системы, важно заранее понимать запас прочности инфраструктуры. Результаты, которые получила команда IBS в «Группе Лента», показывают, что платформа способна выдерживать серьезный рост нагрузки без потери производительности и расти вместе с бизнесом — это ключевое условие для того, чтобы платформа оставалась основой сервисных процессов компании на годы вперед», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Платформа SimpleOne выступает технологической основой для целой экосистемы бизнес-приложений вендора: управления ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), разработки ПО (SDLC), корпоративных продаж и маркетинга (B2B CRM), а также HR-процессов (HRMS).