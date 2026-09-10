Группа ИT-компаний Lad представила Ai Control Center — платформу для безопасного запуска ИИ в корпоративном контуре

Группа ИT-компаний Lad объявила о запуске Ai Control Center (AiCC) — корпоративной платформы централизованного контроля, безопасности и управления использованием искусственного интеллекта в бизнесе. Решение позволяет организациям масштабировать применение ИИ-агентов и языковых моделей (LLM), сохраняя полный контроль над информационной безопасностью, расходами и аудитом событий из одной точки. Об этом CNews сообщили представители Lad.

С ростом популярности генеративного ИИ компании сталкиваются с новыми вызовами: не контролируемое использование нейросетей сотрудниками, критические риски утечки конфиденциальных данных и неконтролируемый рост затрат на токены. Отсутствие единой точки контроля делает компании уязвимыми перед лицом регуляторов. Для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) требования п. 61 Приказа ФСТЭК № 117 к ИС с компонентами ИИ уже вступили в силу, а неконтролируемый ИИ-трафик грозит предписаниями и штрафами. AiCC разработан для снижения этих рисков и превращения ИИ из источника угроз в управляемый актив с предсказуемым ROI.

Как работает Ai Control Center

AiCC разворачивается внутри периметра заказчика и работает как прозрачный прокси-шлюз. Решение не требует внесения изменений в существующие приложения или привычки сотрудников. Любой запрос к LLM проходит через пять ступеней проверки: прием метаданных, анонимизация ПДн и секретов, проверка по политикам ИБ (защита от инъекций, сканеры угроз), контроль лимитов токенов и безопасная передача в LLM с последующей деанонимизацией ответа.

Ключевые возможности Ai Control Center

Анонимизация персональных данных и коммерческой тайны. Маскирование чувствительных данных до отправки из в большие модели и их возврат в исходный вид для пользователя.

Анализ всех запросов на угрозы. Встроенные сканеры выявляют попытки prompt injection / jailbreak, наличие вредоносного кода, вредоносное намерение пользователей и обращения к запрещенным темам.

Контроль за галлюцинациями ИИ. Встроенный механизмы могут контролировать галлюцинации больших лингвистических моделей

Прозрачный учет затрат. Токены и стоимость использования ИИ разбиваются по пользователям, группам, агентам и моделям с возможностью настройки квот.

Журналирование и аудит. Детальное логирование всех событий, журнал запросов и ответов, готовый для выгрузки в корпоративную SIEM и предъявления регулятору.

Независимость от вендоров LLM. Единые политики безопасности применяются как к облачным провайдерам, так и к корпоративным On-prem моделям и базам знаний (RAG).

Сценария применения

AiCC закрывает риски во всех точках касания с ИИ, независимо от того, где работает модель и кто к ней обращается. Когда сотрудники используют облачные ИИ-сервисы через браузеры и приложения, шлюз контролирует весь исходящий трафик, не позволяя чувствительным данным покинуть периметр. Если компания разворачивает собственные LLM и RAG-системы на внутренней инфраструктуре, AiCC обеспечивает разграничение доступа к моделям и проверяет данные, загружаемые в корпоративные базы знаний, еще на входе. Наконец, в сценариях, где человек полностью исключен из цикла — API-вызовы из CRM и ERP-систем, автономные ИИ-агенты, — именно шлюз становится единственным контуром контроля, проверяя каждый запрос и ограничивая набор доступных агентам инструментов.

«Отсутствие контроля ИИ в контуре компании — это реальная угроза, где утечка данных становится лишь вопросом времени. AiCC возвращает ИБ-директорам и бизнесу контроль: чувствительные данные не покидают периметр, а расходы на ИИ перестают быть "черным ящиком". Мы встроили требования регулятора прямо в ядро продукта, чтобы компаниям не пришлось выстраивать процессы комплаенса с нуля», — сказал Дмитрий Егорушкин, Руководитель корпоративного направления Ladcraft.

Стратегическая возможность: как 243-ФЗ меняет правила игры

С 1 сентября 2026 г. вступили в силу основные положения 243-ФЗ, а с 1 марта 2027 г. начнут действовать нормы о суверенных и национальных больших фундаментальных моделях. Однако закон содержит важную переходную норму: если корпоративная ИИ-система уже эксплуатируется к 1 марта 2027 г. и обработка данных осуществляется на территории России, будущие жесткие ограничения по использованию исключительно суверенных моделей не будут применяться к ней до 1 сентября 2032 г.

«Принятие 243-ФЗ задает новый вектор регулирования: государство будет последовательно усиливать требования к происхождению моделей, локализации данных и технологической независимости. Ключевая возможность для бизнеса здесь — переходная норма, которая фактически "замораживает" требования для систем, уже запущенных в эксплуатацию с хранением данных в России до весны 2027 г. AiCC позволяет компаниям не ждать дедлайнов, а уже сейчас выстроить безопасный on-premise контур. Это не только закрывает вопросы соответствия приказу ФСТЭК № 117, но и юридически фиксирует текущие ИИ-процессы компании, позволяя легально и безопасно использовать необходимый технологический стек в долгосрочной перспективе», — сказал Марат Мухарьямов, директор продуктового направления Группы ИT-компаний Lad.

Решение AiCC ориентировано на компании, которые уже эксплуатируют или планируют внедрять ИИ-сервисы в корпоративном периметре. Платформа наиболее востребована в HR, юридических, финансовых и аналитических департаментах, а также для пилотных проектов с новыми ИИ-продуктами. AiCC обеспечивает бесшовную интеграцию внешних и внутренних ИИ-сервисов в существующую ИТ- и ИБ-инфраструктуру заказчика, поддерживая пересборку бизнес-процессов для повышения их эффективности.

Компания предлагает заказчикам формат быстрого старта AiCC за две недели. На первой платформа разворачивается в контуре и подключается к существующим LLM с настройкой базовых политик. На второй запускается пилотный сценарий, по итогам которого бизнес получает отчет о контролируемых рисках, прозрачности затрат и готовности к масштабированию.



