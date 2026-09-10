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Gmonit представила новую функцию доступа ИИ-агентов к данным мониторинга через MCP

Компания Gmonit, разработчик observability-платформы, сообщила о расширении возможностей своего продукта: в нем реализована поддержка Model Context Protocol (MCP), открытого стандарта подключения ИИ-ассистентов к корпоративным системам. Благодаря новой функциональности пользователи могут получать информацию о состоянии ИТ-инфраструктуры и приложений, просто задав вопрос ИИ-ассистенту, вместо поиска данных в дашбордах и отчетах. Для этого к платформе можно подключить Claude, Codex, GigaChat, YandexGPT и другие ИИ-решения доступные на рынке, а также локальные модели с поддержкой MCP.

Новая функциональность обеспечивает стандартизированное и безопасное подключение ИИ-ассистентов к телеметрическим данным Gmonit. Это позволяет быстро находить нужную информацию, анализировать метрики, логи и трассировки в режиме диалога и получать ответы без переключения между несколькими инструментами и разработки отдельных интеграций.

Теперь CIO, CTO, руководители ИТ-подразделений и инженерные команды могут получать информацию о состоянии цифровых сервисов в формате диалога с ИИ-ассистентом. Вместо ручного анализа телеметрических данных достаточно сформулировать запрос. ИИ-ассистент ответит, есть ли инциденты, влияющие на клиентов, как изменилась стабильность работы системы за последнюю неделю, где возникают задержки, влияющие на выручку, какие процессы в пайплайнах создают операционные риски, какие сервисы работают с повышенной нагрузкой и какие изменения могли привести к деградации производительности.

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«В ближайшие годы ИИ-агенты станут таким же привычным инструментом управления цифровой средой, какими сегодня являются дашборды и отчеты. Мы считаем, что следующий этап развития observability — это переход от поиска информации к диалогу с данными. Вместо того чтобы искать нужные метрики, логи или трассировки, достаточно спросить AI и сразу получить ответ. Именно для этого мы реализовали поддержку MCP. Она позволяет без сложных интеграций подключать ИИ-ассистентов к данным мониторинга. В режиме реального времени они анализируют телеметрию, формируют понятные ответы на бизнес- и операционные вопросы, сокращают время поиска информации, снижают нагрузку на инженерные команды и ускоряют выявление инцидентов и рисков, влияющих на стабильность цифровых сервисов и бизнес-показатели», — отметил Игорь Пустоветов, генеральный директор Gmonit.

Поддержка MCP стала частью стратегии развития Gmonit в области AI Observability. Компания развивает платформу с учетом растущей роли искусственного интеллекта в эксплуатации ИТ-систем, делая телеметрические данные доступными не только специалистам, но и ИИ-агентам. В Gmonit ожидают, что диалоговое взаимодействие с observability-платформами станет одним из ключевых сценариев работы с данными мониторинга в ближайшие годы.

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