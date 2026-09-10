Eltex развернул центр корпоративных коммуникаций Elph NOVA во внутренней инфраструктуре

Eltex комплексно тестирует центр корпоративных коммуникаций Elph NOVA в своей сети. Системой ежедневно пользуются сотрудники предприятия: решают рабочие вопросы с помощью аудио-/видеозвонков и чатов, проводят онлайн-конференции, обмениваются файлами и пользуются инструментами совместной работы. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Elph NOVA – новый центр корпоративных коммуникаций Eltex, объединяющий чаты, аудио- и видеозвонки, конференции и инструменты совместной работы. Платформа работает с Eltex ECSS-10 и SMG, планируется поддержка IP-АТС сторонних производителей. Система доступна на Windows, Linux, macOS, Android и iOS, а также через веб-версию.

Elph NOVA приходит на смену UC-платформе Elph. Разработчики сохранили лучшие решения предыдущего системы, обновив технологическую основу: в клиентской части команда перешла с SIP на WebRTC. Новая архитектура рассчитана на рост нагрузки и расширение функциональности.

В текущей версии уже доступен ключевой набор возможностей для совместной работы, включая личные и групповые чаты, каналы, топики и треды, поиск, обмен файлами и чат-боты. Система поддерживает конференции до 100 участников, демонстрацию экрана, запись встреч и совместные онлайн-доски. В дальнейшем разработчик будет добавлять новые возможности. Также в ближайших обновлениях появится календарь.

Анна Лопатина, руководитель отдела продаж VoIP Eltex: «Мы продолжим расширять функциональность Elph NOVA с учётом рабочих сценариев и запросов заказчиков. Новые возможности будут дополнять реализованные инструменты и последовательно развивать платформу как единое пространство для совместной работы. Подробный план обновлений мы представим позже».

Параллельно в Elph NOVA развивается ИИ-функциональность. В ближайшее время появится автоматическая расшифровка голосовых сообщений в чатах, а до конца года – транскрибация записей конференций. Со временем ИИ-инструментов станет больше.

Внутренняя эксплуатация помогает Eltex оценивать систему как с позиции разработчика, так и корпоративного пользователя. По данным компании, Elph NOVA уже доступна для открытого тестирования заказчиками.