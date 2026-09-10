Atlas выпустила ASM 2.5 — обновление ПО управления СХД с повышенной отказоустойчивостью и производительностью до 1,45 млн IOPS

Российский производитель систем хранения данных Atlas выпустил новую версию платформы управления СХД — Atlas Storage Management (ASM) 2.5. Обновление направлено на снижение рисков простоя и потери данных для заказчиков, а также на повышение отдачи от уже установленного оборудования без дополнительных вложений в инфраструктуру. Об этом CNews сообщил представитель Atlas.

Одно из ключевых изменений — новая схема защиты данных RAID-z3 Triple Parity, при которой информация остаётся доступной даже при одновременном выходе из строя трёх дисков. По данным внутреннего тестирования, схема сохраняет стабильную производительность даже во время переноса нагрузки между контроллерами, и инженеры Atlas уже рекомендуют её для использования в продуктивной среде. Для заказчиков, хранящих на СХД Atlas резервные копии и критичные данные большого объёма (от 1 ПБ), это означает более высокий уровень защиты от потери информации без необходимости менять архитектуру хранения. Дополнительно, по оценке компании, такая схема обеспечивает более выгодное соотношение стоимости хранения на медленных HDD-накопителях большого объёма.

Также ASM 2.5 работает теперь быстрее: обновлённое ПО обеспечивает прирост производительности не менее чем на 30% для типовых сценариев доступа к данным, а на SSD-накопителях среднее значение достигает 220 тыс. операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Для заказчиков Atlas — как коммерческих компаний, так и государственных организаций — это означает более быстрый доступ к информации и более эффективное использование уже приобретённых мощностей СХД, без замены дисков и другого оборудования.

Отдельно в компании сообщили о рекордном для СХД Atlas.SM результате нагрузочного теста — 1,45 млн IOPS при задержке около 0,5 мс, показанном без использования кэширования DRAM. Тест проводился на массиве из 40 SAS SSD-накопителей в конфигурации RAID 10 с двумя физическими серверами, подключёнными по Fibre Channel. Для заказчиков это дополнительное подтверждение того, что платформа сохраняет производительность при масштабировании и подходит для высоконагруженных задач — от баз данных до виртуализации.

Ещё одно изменение упрощает эксплуатацию оборудования Atlas: администраторы теперь могут вручную перераспределять нагрузку между контроллерами СХД без остановки работы систем и сервисов заказчика, что снижает риски простоя при плановом обслуживании.

Обновление затронуло и интерфейс управления ASM. Руководство администратора СХД Atlas теперь доступно прямо из программы — это ускоряет обучение новых сотрудников заказчика и снижает нагрузку на техподдержку. Защита от так называемого split-brain — ситуации, когда контроллеры теряют синхронизацию и могут по-разному трактовать состояние данных, — переведена в полностью автоматический режим, что уменьшает риск ошибок из-за действий администратора. Кроме того, переработано отображение дисковых массивов и ресурсов хранения (LUN): заказчикам и партнёрам, обслуживающим СХД, стало проще контролировать состояние инфраструктуры. Обновлённые алгоритмы компрессии и дедупликации позволяют эффективнее использовать ёмкость СХД и сокращают затраты на хранение информации.