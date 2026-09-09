В ID от «Контур.Эгиды» добавили push-подтверждение 2ФА в изолированном контуре

В новой OnPrem-версии ID от «Контур.Эгиды» появилась возможность подтверждать второй фактор через пуш-уведомления в полностью изолированной инфраструктуре. Также пользователи смогут получать запрос на подтверждение через корпоративный мессенджер eXpress, а для установки и обновления серверной версии появился веб-интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Раньше в изолированной OnPrem-версии ID, которая не обращается к внешним сервисам, для подтверждения второго фактора можно было использовать только одноразовый OTP-код. Теперь пользователи могут подтверждать вход нажатием кнопки в приложении «Коннект» от «Контур.Эгиды».

Все необходимые для работы пуш-компоненты разворачиваются внутри инфраструктуры организации, данные при аутентификации не покидают ее сеть. При этом у пользователя остается возможность использовать OTP-код. Новый механизм расширяет и число ресурсов, которые можно защищать двухфакторной аутентификацией внутри закрытого контура. В частности, push можно использовать для RDG и LDAP-подключений без Challenge (проверки второго фактора аутентификации).

Еще один вариант подтверждения второго фактора в OnPrem — через корпоративный мессенджер eXpress. Если организация уже использует его для коммуникации сотрудников, устанавливать отдельное мобильное приложение-аутентификатор не потребуется, запрос на подтверждение входа будет поступать в eXpress.

Для новых сотрудников предусмотрена «тихая регистрация» – после настройки со стороны администратора пользователю не требуется дополнительно подключать 2ФА в личном кабинете. Он сразу может подтверждать вход через корпоративный мессенджер.

Одновременно разработчики упростили установку и обновление OnPrem-версии ID. Раньше параметры конфигурации приходилось задавать через командную строку с помощью cli-onprem. Теперь для этого можно использовать веб-интерфейс с формами, подсказками и проверкой параметров. Через него также можно развернуть отказоустойчивую инсталляцию.

Евгений Плотников, менеджер продукта ID от «Контур.Эгиды»: «Для компаний с закрытой инфраструктурой выбор способа подтверждения второго фактора обычно ограничен требованиями к изоляции. Пуш удобен для пользователя, но его использование не должно требовать обращения к внешним сервисам. В новой версии ID мы перенесли этот сценарий внутрь инфраструктуры заказчика: необходимые компоненты разворачиваются в его контуре, а данные его не покидают. При этом OTP остается доступен как альтернативный способ подтверждения».

В облачной версии ID также появились новые возможности для работы с журналом событий. Администраторы могут выгружать данные в CSV без интеграции с SIEM или DLP: например, для анализа событий, подготовки отчета по инциденту, аудита или архивирования. При выгрузке можно задать период и дополнительные фильтры — пользователя, тип события, ресурс и статус.

Кроме того, в журнале теперь фиксируется добавление и удаление пользователем устройств, синхронизируемых через ActiveSync. Это позволяет восстановить историю действий с устройствами при расследовании инцидентов.