Умные часы вместо пластикового пропуска: PERCo выпускает приложение «PERCo.Доступ» для часов Huawei

Компания PERCo, российский производитель оборудования и систем безопасности, объявляет о выпуске приложения PERCo.Доступ для смарт-часов Huawei. Приложение превращает часы Huawei в цифровой пропуск, работающий в системах управления доступом PERCo. Об этом CNews сообщили представители PERCo.

Новые сценарии идентификации и повышение удобства прохода — две ключевые тенденции на рынке систем управления доступом. Носимые устройства помогают сделать проход быстрее и проще: часы всегда находятся на руке, поэтому пользователю не нужно искать пластиковый пропуск в кармане или сумке. Чтобы открыть дверь или турникет, достаточно поднести часы с установленным приложением «PERCo.Доступ» к считывателю системы управления доступом — в зависимости от модели часов идентификация может происходить в фоновом режиме или при запуске приложения.

Часы с приложением «PERCo.Доступ» могут заменить пластиковую карту доступа или использоваться как дополнительный способ идентификации. Приложение совместимо со считывателями поддерживающими Mifare — один из наиболее распространенных форматов бесконтактных карт. С помощью часов можно открывать двери и проходить через турникеты в офисах, на парковках, в фитнес-центрах и других объектах.

Чтобы использовать часы в качестве пропуска, администратору системы управления доступом (СКУД) необходимо добавить их цифровой идентификатор в базу данных системы. При этом устанавливать дополнительное оборудование не требуется, потому что приложение работает со всеми считывателями PERCo с поддержкой Mifare.

В основе работы мобильного приложения лежит эмуляция карты доступа: часы взаимодействуют со считывателем системы управления доступом через встроенный NFC-модуль. Технология беспроводной передачи данных NFC позволяет устройствам обмениваться данными на расстоянии нескольких сантиметров и может применяться во взаимодействии с инфраструктурой бесконтактных карт Mifare.

«Мы стремимся сделать доступ на объекты максимально удобным для пользователей, чтобы для входа не требовалось никаких лишних действий, — сказал Игорь Ядрихинский, заместитель исполнительного директора по развитию PERCo, — именно поэтому мы развиваем «PERCo.Доступ» — приложение, которое позволяет использовать носимые устройства в качестве идентификатора. Часы всегда на руке, их трудно забыть или потерять, а сам проход занимает доли секунды. Мы уверены, что такой способ идентификации будет востребован в офисах, бизнес-центрах, учебных заведениях и на других объектах по всей стране».

Новое приложение совместимо с широкой линейкой часов Huawei, в том числе с новыми Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro, представленными в сентябре 2026 г. На моделях Watch 5, Watch 4, Watch 4 Pro и Watch Ultimate 2 поддерживается фоновый режим работы. На Watch GT 7, Watch GT 7 Pro, Watch Ultimate, GT 6, GT 5, GT 4, Watch FIT 4, FIT 4 Pro, FIT 3, и Watch D2 для передачи NFC-сигнала необходимо активировать приложение через интерфейс часов.

Приложение «PERCo.Доступ» для часов продолжает развитие мобильных решений PERCo для управления доступом. Компания уже предлагает приложения, которые позволяют использовать смартфон вместо карты доступа, открывать турникеты и двери по Bluetooth, настраивать оборудование и управлять шлагбаумами.

Приложение «PERCo.Доступ» для часов Huawei распространяется бесплатно и доступно для установки в фирменном магазине приложений Huawei AppGallery.