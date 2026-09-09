CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

Termidesk: гибридная инфраструктура набирает популярность, но виртуальные рабочие места остаются внутри корпоративного контура

Несмотря на общий рост интереса российского бизнеса к гибридной ИТ-инфраструктуре, системы виртуальных и удалённых рабочих мест по-прежнему преимущественно разворачиваются внутри корпоративного контура. По данным опроса Termidesk (входит в «Группу Астра»), локальную модель используют 82% респондентов, тогда как на гибридный вариант приходится 11%, а на облачный — 7%.

Опрос проводился с конца марта по конец мая 2026 г. среди 262 ИТ-специалистов и участников рынка. Компания «Увеон» проводила опрос через профильные отраслевые Telegram-каналы и личный кабинет пользователей решений группы «Астра». В исследовании рассматривались VDI, терминальные решения и удалённый доступ к физическим рабочим станциям. Авторы отмечают, что результаты следует рассматривать как качественный срез активной части рынка, а не как количественную оценку всего российского рынка.

Наиболее выражено предпочтение локальной инфраструктуры в регулируемых и социально значимых отраслях. В финансовом секторе on-prem-развёртывание указали 96% респондентов, 91% в госсекторе и 92% в медицине. В среднем по выборке показатель составляет 82%.

При этом на ИТ-рынке в целом наблюдается встречное движение. Strategy Partners относит закрепление гибридной инфраструктурной модели, объединяющей собственные, частные и публичные облака, к технологическим трендам российского ИТ-рынка. Такой подход компании используют для повышения гибкости, отказоустойчивости и масштабируемости информационных систем.

Таким образом, инфраструктура рабочих мест пока развивается несколько иначе, чем корпоративный ИТ-ландшафт в целом. Это связано в том числе с тем, что VDI и терминальный доступ постепенно перестают восприниматься исключительно как средство удалённого подключения. По оценке Strategy Partners, заказчики всё чаще рассматривают VDI как часть единой защищённой инфраструктуры, связанной с серверной виртуализацией, средствами управления и информационной безопасностью.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Схожую картину показывает и опрос Termidesk. Среди требований к VDI управление пользовательскими профилями отметили 72% участников, многофакторную аутентификацию – 51%, единый вход – 45%. Важными остаются также стабильная работа на слабых каналах, печать, поддержка нескольких мониторов, ВКС и периферийного оборудования.

«Противоречия между двумя трендами здесь нет. Гибридная модель действительно становится естественной для корпоративной инфраструктуры, особенно там, где бизнесу нужно быстро масштабировать вычислительные ресурсы или распределять нагрузку между несколькими площадками. Но рабочее место находится на стыке большого числа критичных компонентов: учётных записей, приложений, данных, средств аутентификации, периферии и политик информационной безопасности. Поэтому в регулируемых отраслях заказчики пока чаще стремятся сохранить контроль над этим контуром внутри собственной инфраструктуры. При этом сама архитектура вокруг виртуальных рабочих мест вполне может становиться гибридной. На мой взгляд, в ближайшие годы мы скорее увидим не массовый перенос VDI в публичные облака, а постепенное усложнение таких схем, когда локальная инфраструктура рабочих мест будет взаимодействовать с облачными и распределёнными ресурсами компании», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

В России создадут САПР для проектирования чипов 28 нм. Работы начнутся до конца года

Александр Головин, БКС: Мы не против, когда наши решения копируют другие крупные брокеры

Госзаказчики ради экономии стали чаще закупать импортные принтеры и МФУ, потому что они дешевле российских

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Программист ИИ Claude бежал из бизнеса из-за «угрозы человечеству»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще