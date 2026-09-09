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TANAiS создала экосистему для ИТ-проектов на базе Directum Projects

TANAiS создала экосистему для ИТ-проектов на базе Directum Projects. Система управления проектами Directum связала планы, финансы, документы и задачи в одном цифровом контуре. Планирование ресурсов теперь занимает в 2 раза меньше времени, а графики проектов в 4 раза быстрее адаптируются к изменениям. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Системный интегратор TANAiS отказался от «зоопарка систем» для ведения ИТ-проектов в пользу комплексной и полностью импортонезависимой ИСУП Directum Projects. В компании самостоятельно запустили решения «Планирование проектов» и «Agile-доски». Порог входа оказался минимальным, так как платформа Directum RX уже была основной рабочей средой в компании. Для адаптации ПО компания использовала no/low-code-инструменты.

Благодаря внедрению и настроенным интеграциям TANAiS сформировала единую среду для проектов, финансового учета, документов, задач. Компания получила возможности для календарно-сетевого планирования, организации проектного документооборота и управления загрузкой сотрудников на канбан-досках. Планирование ресурсов ускорилось в 2 раза.

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Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Сейчас в системе работают 80 специалистов — весь штат, занятый проектной деятельностью. Снизился ручной контроль, руководители и участники проектов получают необходимую информацию в режиме одного окна. В итоге сквозная аналитика в 4 раза ускорила адаптацию графиков проектов к изменениям.

На следующем этапе компания планирует внедрение решений «Портфели и программы», а также супераппа Directum Omni.

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