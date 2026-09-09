Робот-паук ускорил капремонт доменной печи №3 на «Евраз ЗСМК»

В доменном цехе «Евраз ЗСМК» завершён капитальный ремонт доменной печи №3. Инвестиции составили порядка 300 млн руб. Благодаря внедрению роботизированного помощника ремонт удалось выполнить всего за 16 суток. Ранее аналогичные работы требовали полной остановки агрегата на три месяца и ручного выкладывания огнеупорного кирпича внутри шахты печи.

Ключевым решением, сократившим сроки работ, стал метод шоткретирования. Операцию выполнил робот, внешне напоминающий паука. Устройство самостоятельно смешивает бетон, жидкое стекло и воду в нужных пропорциях с учётом температуры и особенностей участка, а затем распыляет смесь, формируя прочное покрытие. Процесс велся при температуре 300-400 °C, что позволило оставить внутри домны чугун и избежать ее остывания.

«Сохранение температурного режима и качества футеровки позволит нам стабильно поддерживать высокие объёмы вдувания пылеугольного топлива и общую эффективность производства. Благодаря использованию робота‑паука, который взял на себя наиболее рискованные и тяжёлые операции, мы смогли провести ремонт без полной остановки агрегата и исключить присутствие людей в опасной зоне», — сказал директор по ремонтам дивизиона «Сибирь» «Евраза» Александр Трубников.

Внедрение роботизированной технологии — часть стратегии «Евраза» по повышению безопасности труда и эффективности производственных процессов.