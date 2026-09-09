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Решение «СберТеха» обеспечит интеграцию ИИ-агентов в ИТ-системы крупного бизнеса

Российский разработчик «СберТех» вывел на рынок Platform V Synapse Event Mesh — новый продукт для создания и поддержания интеграций ПО в крупных компаниях с большим количеством событий в ИТ-системах, таких как оформление заказа, создание счета, сканирование штрихкода и другие. Об этом CNews сообщил представитель «СберТеха».

Решение поддерживает потоковую обработку данных и позволяет гибко подключать ИТ-системы предприятий к популярным платформам асинхронной передачи данных, таким как Apache Kafka и Apache ActiveMQ Artemis. Продукт дает возможность разрабатывать событийные интеграции с помощью визуальных конструкторов и готовых блоков без программирования (low-code-подход).

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Продукт создан с учетом потребности компаний в современных решениях для ИИ-трансформации. Он предоставляет специальный интерфейс, обеспечивающий подключение ИИ-агентов для обработки заявок, консультаций, анализа документов».

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Platform V Synapse Event Mesh¬ обеспечивает интеграцию ИИ-агентов в соответствии с протоколом MCP (от англ. Model Context Protocol — стандарт безопасного обмена данными между языковыми моделями и корпоративными системами). Такая функциональность помогает адаптировать ИТ-ландшафт к внедрению искусственного интеллекта.

Решение актуально для компаний из ритейла, финансов, телекома, промышленности и других отраслей, для которых критична доступность сервисов и свойственны пиковые нагрузки.

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