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Nord Clan представила «ML Sense Конвейерные ленты»

Nord Clan развивает линейку специализированных продуктов машинного зрения ML Sense. Одним из новых решений платформы стал модуль «ML Sense Конвейерные ленты» — система автоматического контроля целостности конвейерных лент с помощью нейросетей. Продукт включён в реестр отечественного ПО и уже внедряется на предприятиях России. Об этом CNews сообщил представитель Nord Clan.

Разрыв или критический износ конвейерной ленты — одна из наиболее дорогостоящих причин аварийных простоев на производстве. Традиционный способ контроля — плановые обходы операторов — не позволяет определить повреждение в момент его возникновения. «ML Sense Конвейерные ленты» закрывает этот пробел: система ведёт непрерывный мониторинг в автоматическом режиме без участия человека.

На конвейерной линии устанавливаются камеры и датчики, которые фиксируют движение ленты в реальном времени. Нейросетевой алгоритм анализирует видеопоток и выявляет порывы, разрывы, порезы, надрывы и пробои от 10 мм с точностью до 98%. Как только дефект обнаружен, система фиксирует его координаты и немедленно отправляет уведомление оператору. Данные могут автоматически уходить в MES-систему и «1С», если это необходимо. Система способна выявлять аномалии, а также контролировать состояние стыков ленты и несколько конвейерных линий одновременно. «ML Sense Конвейерные ленты» внедряется без остановки производства.

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Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Для бизнеса это означает сокращение аварийных простоев, снижение расходов на замену лент за счёт раннего выявления критических дефектов и продление срока их службы. Персонал при этом освобождается от рутинных обходов. Система интегрируется с PLC, SCADA, MES, «» и системами промышленной безопасности. Стабильно работает при плохой освещённости, высокой влажности и перепадах температуры.

Решение работает с резинотканевыми, резинотросовыми, пищевыми и металлическими цельнокатаными лентами. Применяется в горнодобывающей, металлургической, химической отраслях, пищевой промышленности и машиностроении и прочих отраслях производства, где конвейерные ленты активно эксплуатируются.

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