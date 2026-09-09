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«Кама» автоматизирует логистику через электронный транспортный сервис

Картонно-бумажный комбинат «Кама» промышленного холдинга «Свеза» увеличил число грузоперевозок готовой продукции через цифровой сервис почти в четыре раза. Инструмент помогает предприятию оперативно привлекать дополнительный транспорт и гибко реагировать на изменения потребности в перевозках. Об этом CNews сообщил представитель холдинга «Свеза».

Управление логистики КБК «Кама» начало тестировать отечественный сервис в марте 2026 г. Первоначально через него разместили 20 заявок на перевозку картонно-бумажной продукции. К августу число успешно выполненных рейсов достигло 75. Сейчас через сервис проходит около 5% автомобильных перевозок комбината.

Цифровой сервис дополняет работу с постоянными перевозчиками. КБК «Кама» заключил долгосрочные договоры с шестью крупными транспортными компаниями. Дополнительный инструмент используют для спотовых заявок, когда постоянные партнеры не могут оперативно предоставить нужный транспорт.

«Потребность в дополнительном транспорте возникает регулярно, в том числе из-за сезонных и географических особенностей отдельных направлений. Цифровой сервис дает возможность оперативно находить перевозчиков под такие заявки и сохранять стабильность поставок. Ежемесячный рост числа успешных заявок на платформе позволяет нам уверенно держать высокую планку клиентского сервиса: показатель точности отгрузок (On-Time In-Full) стабильно сохраняется в районе 97%», — сказал Вячеслав Варламов, коммерческий директор КБК «Кама».

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Ежемесячно с производственной площадки и распределительных складов «Камы» отправляется около 1,2 тыс. автомобильных фур. В последние годы структура логистики предприятия изменилась. Доля железнодорожных перевозок существенно снизилась в пользу автомобильных. Изменение структуры повысило требования к оперативности и гибкости при привлечении транспорта.

Следующим этапом станет интеграция цифрового сервиса с внутренней системой управления ресурсами предприятия (ERP). Это позволит автоматизировать размещение заявок, сократить трудозатраты логистов и организовать сквозной мониторинг доставки грузов в одном информационном окне.

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