Intekey разработала собственный DevOps-оркестратор для автоматизации обновлений WMS

Intekey разработала собственный DevOps-оркестратор, автоматизирующий полный цикл обновления WMS: от сборки новой версии и проверки до развертывания, резервного копирования и отката при возникновении ошибок. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Решение объединяет управление сборками, тестовыми и рабочими окружениями, контроль условий обновления, резервное копирование и историю операций в одном программном контуре.

«Мы пришли к необходимости собственного оркестратора из-за специфики обновления WMS. Здесь недостаточно просто установить новую версию: нужно связать сборку, тестирование, контроль окружения, резервное копирование и безопасный откат. Поэтому мы перенесли эти правила из регламентов и опыта отдельных инженеров непосредственно в программный контур», — сказал Денис Сумелев, основатель Intekey.

Перед обновлением рабочего окружения система автоматически проверяет восемь условий: происхождение сборки, факт тестового развертывания, время тестирования, актуальность тестового окружения, его доступность, соответствие версий, наличие точки отката и допустимость ветки для рабочего окружения.

При нарушении условий обновление блокируется. Обойти проверку можно только с явным подтверждением — информация об этом сохраняется в журнале и отправляется в корпоративный бот.

Отдельно контролируются изменения структуры базы данных. Если после обновления изменилась схема, при откате система восстанавливает не только приложение, но и базу данных.

Перед необратимыми операциями создается резервная копия. Точка отката и необходимые данные сохраняются непосредственно на окружении, поэтому восстановление возможно даже при недоступности оркестратора.

Оркестратор работает с двумя типами поставки: Java-приложением WMS и контейнерными образами Yard. Сборки создаются из Git, для каждой версии сохраняются идентификатор коммита и список изменений.

Развертывание выполняется без ручного подключения инженера к каждому серверу. После обновления система проверяет фактическое состояние сервисов.

Обновления тестовых окружений могут выполняться автоматически, а рабочие — по расписанию, например ночью. Перед выполнением запланированная операция повторно проходит необходимые проверки.

Все сборки, развертывания, резервные копии и откаты сохраняются в едином журнале. Управлять операциями можно через веб-интерфейс, API и корпоративного бота.

В результате обновление WMS превращается из последовательности ручных действий в управляемый процесс с автоматическими проверками, контролем состояния окружения и заранее подготовленной точкой отката.