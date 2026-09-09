Форум «PROавтоматизацию 2026»: российские программные и аппаратные решения, реальные проекты и живой диалог

30 сентября в Москве, в Цифровом деловом пространстве, и в онлайн-формате пройдет четвертый ежегодный Форум «PROавтоматизацию 2026». Мероприятие уже четвертый год становится одной из главных площадок для профессионального диалога между разработчиками, системными интеграторами, промышленными предприятиями и экспертами в области автоматизации.

Ключевая тема этого года – «Открытость автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами». В условиях активного импортозамещения и ужесточения требований к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) вопрос прозрачности, совместимости и управляемости промышленных систем выходит на первый план. Организаторы ставят задачу не просто обсудить тренды, а представить конкретные проекты, архитектурные решения и работающие продукты.

В деловой программе – более 40 докладов и дискуссий, распределенных по четырем тематическим трекам. Первый трек посвящен проектам АСУ ТП и MES – здесь разберут реальные кейсы, архитектурные подходы, ошибки и удачные решения. Второй трек – российское оборудование АСУ ТП: какие ПЛК и РСУ уже готовы к серийному применению. Третий трек – информационная безопасность АСУ ТП: защита промышленных систем от киберугроз, выполнение требований регуляторов, практика реагирования на инциденты. Четвертый трек – новое в Альфа платформе: новые функциональные возможности SCADA, которые меняют подход к управлению производственными процессами.

Среди спикеров – эксперты и руководители профильных направлений из «Норникеля», «ИНКОМСИСТЕМ», «ИнСАТ», «Байкал Электроникс», «УльтимаТек», «Нефтеавтоматики», УЦСБ, ALMA, «Рексофт», «Атомик Софт» и других компаний. Это эксперты, которые непосредственно участвуют в реализации проектов на промышленных объектах.

Особого внимания заслуживает выставочная зона, где партнеры мероприятия представят живые демостенды программных и аппаратных решений. Участники смогут увидеть в работе российские ПЛК, современные РСУ, а также промышленный робот-манипулятор на базе «Альфа платформы». Это редкая возможность не просто посмотреть презентацию, а подойти к оборудованию, задать технические вопросы разработчикам и инженерам, сравнить решения и оценить их применимость к собственным задачам. В экспозиции примут участие «ИНКОМСИСТЕМ», «Атриум Энерго», «ТРЭИ», «СМС-Автоматизация», «ИнСАТ», «Рубеж», «СкадаСистемы», «ИНКОНТРОЛ» (генеральный партнер) и «Атомик Софт» (организатор).

Форум пройдет в гибридном формате. Очное участие – по адресу: Москва, улица Покровка, 47, Цифровое деловое пространство. Онлайн-зрители смогут следить за прямой трансляцией всех выступлений, задавать вопросы спикерам в чатах и виртуально знакомиться с экспозицией. Участие бесплатное, однако количество мест для очного присутствия ограничено.

Регистрация и подробная программа – на официальном сайте мероприятия.