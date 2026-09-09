БФТ повышает надежность и масштабируемость системы хранения электронных документов

«БФТ-Холдинг» добавил альтернативу использования технологии объектного хранения в системе «БФТ.Хранилище электронных документов» («БФТ.ХЭД»). Новый компонент позволяет снизить технологические риски, упростить дальнейшее масштабирование и обеспечить устойчивое развитие системы по мере роста объемов электронных документов. Об этом CNews сообщил представитель «БФТ-Холдинга».

«БФТ.ХЭД» – система хранения и предоставления электронных документов. Она позволяет организовать единое пространство для их долговременного хранения, обеспечивает поиск и просмотр, а также предоставляет доступ к хранимой информации другим информационным системам. Такой подход помогает пользователям централизовать работу с растущими объемами электронных документов и использовать их в различных цифровых процессах.

Одним из технологических компонентов, с которым взаимодействует «БФТ.ХЭД», до настоящего времени было объектное хранилище MinIO. В 2025 г. был изменен подход к развитию версии MinIO Community Edition: выпуск новых функциональных возможностей был прекращен, а модель распространения переведена с предоставления готовых бинарных файлов и официальных Docker-образов на публикацию исключительно исходного кода для самостоятельной компиляции.

При выборе новой технологии эксперты БФТ оценивали ее с точки зрения работы с большими объемами данных, производительности, возможностей масштабирования и совместимости. В результате анализа нескольких решений был выбран SeaweedFS – распределенное хранилище с открытым исходным кодом.

«Для заказчика важно, чтобы система хранения документов оставалась надежной и масштабируемой не только сегодня, но и через несколько лет. Поэтому мы смотрим на технологический стек с точки зрения долгосрочной устойчивости: насколько компонент развивается, какие лицензионные ограничения он создает и насколько легко инфраструктуру можно масштабировать. Добавление еще одной технологии хранения в «БФТ.ХЭД» позволяет снизить эти риски и сохранить возможности для дальнейшего развития системы», – отметила Ольга Жирова, директор дирекции управления данными «БФТ-Холдинга».

При этом «БФТ.ХЭД» умеет использовать в качестве системы хранения файлов не только указанные S3 (MinIO, SeaweedFS), но и хранение на базе программно-аппаратного комплекса на основе технологии объектного хранения S3, а также организовать распределённое хранение файлов по NFS (Network File System – сетевая файловая система).