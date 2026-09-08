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«РДВ Технолоджи» и «Кросстех» объявили о стратегическом технологическом партнёрстве

Компания «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers), производитель российской вычислительной техники, и провайдер услуг в области информационной безопасности «Кросстех» объявили о стратегическом технологическом партнёрстве. Совместная работа направлена на формирование решений, полностью соответствующих требованиям регуляторов и приемлемых для внедрения в государственных организациях, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также в компаниях с повышенными требованиями к защите данных. Об этом CNews сообщил представитель «РДВ Технолоджи».

Ключевым результатом партнерства компаний станет реализация комплексных проектов по построению защищенной ИТ-инфраструктуры, в которой за аппаратную часть будет отвечать «РДВ Технолоджи», а за экспертизу в сфере информационной безопасности – «Кросстех». Такой подход позволит сократить сроки внедрения, минимизировать риски несовместимости компонентов и обеспечить сквозное соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ России уже на этапе поставки.

«Совместно с «Кросстех» мы планируем сформировать решения «под ключ»: от аппаратной платформы до пакета сертификационной документации, включая протоколы испытаний и эксплуатационные регламенты. Это существенно снизит нагрузку на ИТ‑ и ИБ‑службы заказчиков при проведении закупок и при вводе решений в эксплуатацию», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи».

«В профессиональном сообществе растёт запрос на архитектурно выстроенные, предсказуемые в эксплуатации решения, где безопасность закладывается на уровне проектирования, а не добавляется постфактум, – сказала Ирина Саблина, руководитель направления по работе с партнерами «Кросстех». – Партнёрство с «РДВ Технолоджи» позволяет нам предлагать рынку не отдельные средства защиты, а целостную вычислительную инфраструктуру: от рабочих мест и серверных решений до программно-аппаратных комплексов».

Целевыми сегментами партнёрства выступают: органы государственной власти и местного самоуправления; учреждения здравоохранения, образования, науки; предприятия с объектами КИИ и операторы персональных данных; организации финансового и промышленного секторов, реализующие программы импортозамещения.

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Продукция «РДВ Технолоджи» включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ, что подтверждает её соответствие критериям происхождения и обеспечивает возможность участия в госзакупках. «Кросстех» обладает необходимыми лицензиями ФСТЭК и ФСБ России, а также экспертизой для реализации комплексных проектов по информационной безопасности.

Результат партнёрства для госзаказчиков – это сокращение сроков поставки и ввода в эксплуатацию, снижение трудозатрат на подготовку закупочной документации и аттестацию решений, а также гарантированное соответствие требованиям регуляторов.

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