«Норбит» перевела закупки «ИДС Боржоми» в единую SRM на базе BPMSoft

Компания «Норбит» создала единую цифровую систему управления закупочной деятельностью для «ИДС Боржоми», представителя российского рынка бутилированной воды и напитков. По оценке компании, внедрение отечественного SRM-решения на базе low-code-платформы BPMSoft позволит сократить срок проведения закупок на 20%, снизить затраты на операционную деятельность до 10%, улучшить качество данных. Об этом CNews сообщил представитель компании «Норбит».

«ИДС Боржоми» объединяет бренды «Боржоми», «Святой Источник» и «Эдельвейс». Производственные мощности компании включают шесть площадок в России, обеспечивающих широкий географический охват и устойчивость цепочки поставок. До начала проекта закупки компании были распределены между тремя различными информационными системами, Excel-таблицами и электронной почтой. Отсутствие единой цифровой среды усложняло сбор сквозной аналитики и затрудняло оперативную оценку сроков поставок.

Максим Журавлев, руководитель направления закупок «ИДС Боржоми», сказал: «Масштаб нашего бизнеса, работа с сотнями контрагентов – сырье, логистика, производство, маркетинг, ИТ, – требуют высокой скорости и полной прозрачности на каждом этапе большого процесса. Переход на единую цифровую платформу позволит нам не просто ускорить процедуру закупок, но и сформировать понятную, управляемую систему. Теперь мы видим весь цикл сделки в одном интерфейсе и можем с помощью инструментов аналитики принимать решения на основе объективных данных».

Специалисты «Норбит» перенесли в новую SRM сквозной цикл процесса закупки: от формирования потребности и проведения тендерных процедур до подписания договора и контроля его фактического исполнения. Для создания бесшовной рабочей среды решение интегрировали с ключевыми системами в ИТ-ландшафте заказчика – «1С:ERP», системой электронного документооборота, электронной торговой площадкой Bidzaar и сервисом проверки контрагентов «Контур.Фокус». Разработаны отчеты, которые позволяют визуально оценить качество процессов.

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит», сказал: «Автоматизация закупок начинается не с выбора системы, а с выстраивания самого процесса. В проекте с «ИДС Боржоми» были унифицированы правила и этапы работы, устранено дублирование данных, которые затем были перенесли единую систему. Это позволило сократить срок закупочного цикла и снизить объем ручных операций, сохранив единые требования к работе с закупками».

В результате проекта 100% закупок компании будут проводится по единым правилам. Ожидается, что средняя продолжительность закупочного цикла сократится на 20% – с 35 до 28 дней. Трудоемкость ручных операций также сократится на 20%. Единым процессом управления в SRM будет охвачено не менее 98% закупочных затрат компании. В дальнейшем «ИДС Боржоми» планирует развивать аналитические инструменты и расширять автоматизацию закупочных процессов на базе единой платформы.