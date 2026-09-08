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Медицинский ИИ-сервис LazyDoc вошел в реестр отечественного ПО

Программный комплекс LazyDoc для заполнения и анализа медицинской документации с использование функций искусственного интеллекта, официально включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это подтверждает, что разработка имеет российское происхождение. Кроме того, статус открывает новые возможности для масштабирования: медицинские организации смогут активнее применять решение в рамках цифровой трансформации и развития собственной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Ленивый доктор».

Сегодня цифровизация здравоохранения затрагивает не только работу с данными и телемедицину, но и одну из наиболее трудоемких задач — ведение медицинских протоколов. Данный процесс предполагает регулярное заполнение карт пациентов и внесение информации в медицинские информационные системы (МИС). Использование ИИ позволяет сократить время на подготовку медицинской документации, и снизить количество рутинных действий со стороны врачей.

«Для нас включение в реестр — важный этап развития. Мы создавали решение с фокусом на реальные задачи медицинских специалистов и стремимся с помощью технологий ИИ ускорить и упростить работу с документацией. Получение статуса подтверждает значимость нашего направления и открывает новые перспективы для дальнейшего масштабирования проекта», — сказал генеральный директор ООО «Ленивый доктор» Александр Шевелев.

Работа врача в тандеме с LazyDoc довольна интуитивна и строится на голосовом вводе данных прямо во время приема пациента. ИИ расшифровывает речь, выделяет важные клинические детали и превращает их в структурированный медицинский текст. После этого система автоматически заполняет нужные разделы электронной карты в МИС. Если каких-то данных не хватает, программа предложит варианты на основе истории болезни и подсветит незаполненные поля. Врачу остается лишь проверить готовый протокол и подписать его электронной подписью. По данным разработчика, такой подход сокращает время заполнения на 80–90% и уменьшает время работы с документом до двух минут.

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Сведения о программном обеспечении были внесены в реестр в июле 2026 г. В дальнейшем команда LazyDoc планирует развивать функционал и расширять применение ИИ для работы с медицинскими данными по всей России.

Сервис уже успешно интегрирован в такие сети клиник как «Будь Здоров», «Полимедика», где помог оптимизировать прием пациентов, улучшить качество оформления документов и снизить нагрузку на персонал.

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