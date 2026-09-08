«Философт» начал сотрудничество с ГК «София» и Moy Apart

Компания «Философт» объявила о начале сотрудничества с ГК «София» и Moi Apart в Дербенте. Проект реализуется в жилом комплексе «Новая История».

В рамках первого этапа партнеры приобрели комплект умной квартиры для демонстрации возможностей технологии, а также оборудование для создания демоофиса продаж «Умная квартира». Решение позволит показывать будущим покупателям работу оборудования непосредственно в пространстве проекта.

Следующим этапом станет оснащение жильцов Литера 10 комплектами умной квартиры. Девелопер планирует передавать их собственникам при получении ключей. Всего для жителей этого дома предусмотрено 148 комплектов, то есть оборудование получат все владельцы квартир. Сдача объекта запланирована на 14 августа 2030 г.

«Для нас важно, что в этом проекте технологии умной квартиры становятся частью предложения для всех жителей, а не отдельной опцией. Демонстрационное пространство также дает возможность заранее познакомить покупателей с оборудованием и показать сценарии его использования еще до получения ключей», — отметил директор «Философт» Иван Власов.

Сотрудничество с ГК «София» и Moi Apart стало новым проектом «Философт» в Дербенте. На первом этапе технология будет представлена в демонстрационном формате, а затем комплекты умной квартиры планируется передать жителям Литера 10.