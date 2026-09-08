EME выпустила систему управления складской логистикой с ИИ-агентами и MCP-сервером

Компания EME выпустила новую версию системы управления складом EME.WMS 6.6. Одним из нововведений стал встроенный MCP-сервер (Model Context Protocol). Сервер позволяет подключать к WMS цифровых агентов, включая Claude, ChatGPT и другие LLM, поддерживающие этот протокол. Об этом CNews сообщили представители EME.

MCP — открытый стандарт взаимодействия ИИ-моделей с внешними системами. Встроенный MCP-сервер позволяет пользователям EME.WMS получать данные и работать с разрешенными функциями системы через диалоговый интерфейс.

Например, сотрудник может спросить ИИ-ассистента: «Какие отгрузки запланированы сегодня?» или «Какие из заказов можно успеть собрать за смену?» — и получить ответ на основе актуальных данных EME.WMS. Для этого не требуется вручную открывать отчеты, переходить между разделами системы или выгружать информацию. Сейчас реализовано несколько десятков сценариев работы и развитие продолжается.

Все обращения к серверу MCP фиксируется сервисом трассировки, что позволяет в любой момент восстановить картину выполненных операций. Это обеспечивает управляемое и прозрачное использование ИИ в складских процессах.

EME.WMS стала первой и пока единственной российской WMS-системой со встроенным MCP-сервером.

Важное новшество в EME.WMS — 6.6 Центр управления складом — единое рабочее пространство, которое объединяет бизнес-процессы, аналитику, отчеты, визуализацию и ИИ-агентов.

Вместо работы с множеством разрозненных экранов оператор и руководитель склада получают единый интерфейс, построенный вокруг бизнес-процессов.

Интерфейс выполнен в стиле привычного всем мессенджера. Система ведет сотрудника по шагам операции, задает необходимые вопросы, предлагает следующие действия и помогает предотвращать ошибки. На отдельных вкладках открываются дополнительные данные – отчеты, 3D план склада, дашборды и т. д.

ИИ-агенты автоматизируют рутинные задачи, обеспечивая быстрое и последовательное выполнение операций. Каждый агент отвечает за конкретную область складской работы: помогает анализировать данные, находить информацию, формировать рекомендации и выполнять предусмотренные системой действия. Это способствует повышению скорости, точности и прозрачности процессов.

EME.WMS 6.6 продолжает развитие платформы пятого поколения, в которой управление складом строится вокруг бизнес-процессов, а не отдельных операций. В системе предусмотрено более 150 преднастроенных процессов: от приемки и размещения до комплектации, отгрузки и работы с маркированной продукцией.

Производительность платформы пятого поколения подтверждена на десятках действующих объектах. EME.WMS поддерживает обработку более 5 млн строк отгрузок в сутки.

В новую версию EME.WMS 6.6 также вошли: «Голос 2.0» — голосовое управление операциями на базе нейросетей, которое позволяет сотрудникам работать без постоянного использования терминала сбора данных; модуль KPI 2.0 для анализа эффективности персонала на основе ML и сдельной оплаты труда; модуль «EME.Показатели» с оперативными дашбордами и инструментами прогнозирования; 3D-визуализация склада и прилегающей территории; поддержка электронных транспортных накладных (ЭТрН); новое ядро системы с поддержкой Windows Server и Linux.