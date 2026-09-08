Elma обновила Cortex: ИИ-агенты научились работать со сканами, фото и записями звонков

Компания Elma выпустила летнее обновление Elma Cortex — платформы для встраивания ИИ-агентов в бизнес-процессы и приложения Elma365. Релиз расширяет источники данных, с которыми работают агенты, и усиливает контроль над каждым обращением к модели.

Что нового в релизе:

Распознавание изображений и PDF. Агенты извлекают текст из сканов, фотографий и PDF-файлов через подключаемый OCR-провайдер или мультимодальную VLM. Данные сразу попадают в контекст агента — их можно искать, проверять и передавать на следующие шаги сценария. Это касается всего входящего документопотока: от заполнения карточек по сканам без ручного ввода до извлечения позиций и сумм из счетов и накладных для сверки и согласования оплаты.

Транскрибирование аудиозаписей. Записи звонков, интервью и совещаний переводятся в текст через настраиваемые ASR-провайдеры — компания сама выбирает сервис распознавания под требования к качеству, стоимости и размещению данных. Агент составляет конспект встречи с учётом ролей спикеров, извлекает договорённости и поручения и запускает следующий шаг сценария.

Guardrails-проверки на входе и выходе. Каждый обмен данными с ИИ-агентом проходит через фильтр проверок — до отправки запроса в модель и после получения ответа. Доступны три типа: проверка через LLM (соответствие тону компании, запрещённые темы), проверка по регулярным выражениям (персональные данные, номера карт, стоп-слова) и вызов вебхука для передачи проверки внешнему сервису.

Собственные правила маскирования данных. Встроенные распознаватели (для ФИО, адресов, телефонов, ИНН, СНИЛС, паспортов, банковских карт — с учётом особенностей русского языка) дополнены пользовательскими правилами на регулярных выражениях. Компания может описать собственные форматы — внутренние идентификаторы, номера договоров, коды систем — и они будут заменяться на текст-заполнитель до отправки запроса в модель.

Улучшения умного поиска. Индекс обновляется инкрементально — переиндексируются только изменившиеся записи, что ускоряет синхронизацию. В контекст модели передаётся полный текст документа, а пересекающиеся фрагменты объединяются, что убирает дубли и разрывы в выдаче.

Готовые ИИ-агенты в решениях Elma365. В этом релизе агенты на базе Cortex вышли в составе Elma365 Закупки и Elma365 Service Desk. В закупках — ИИ-советник по ценам и условиям поставки и ИИ-анализ предложений поставщиков относительно ТЗ. В поддержке — агент, который выделяет суть обращения и предлагает решение, ассистент классификации заявок и сбор вспомогательной информации по заявке для оператора. Решения по каждому сценарию остаются за человеком.