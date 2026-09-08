CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Инфраструктура Искусственный интеллект
|

«Диасофт» добавил «ИИ-Шлюз» в платформу для организации безопасной работы с большими языковыми моделями

Компания «Диасофт» совершенствует MLOps-платформу, которая входит в состав решения «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory). По итогам последнего обновления в платформу добавили «ИИ-Шлюз». Инструмент выступает единой точкой входа для безопасного и эффективного вызова ИИ-моделей. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофта».

При активном внедрении искусственного интеллекта компании сталкиваются с комплексом проблем в инфраструктуре и безопасности. Среди них: риски утечки данных, неконтролируемые затраты, разрозненность ИТ-ландшафта и сбои, а также зависимость от иностранного программного обеспечения.

MLOps-платформа помогает исключить все эти трудности благодаря следующим возможностям «ИИ-Шлюза»: сквозная защита данных на уровне инференса (Zero-Trust AI): автоматический перехват запросов, маскирование конфиденциальных данных (PII) до их отправки к внешним LLM-провайдерам и демаскирование ответов при возврате клиенту; интеллектуальная маршрутизация: умное распределение вызовов не только на основе стоимости или типа задачи, но и с учетом реальной доступности вычислительных ресурсов. Автоматический откат (fallback) на альтернативные модели при сбоях; полный контроль затрат на ИИ за счет экспорта метрик (запрос-ответ, токены, latency) с возможностью настройки лимитов (TPM/RPM) и квот; семантическое кеширование: распознавание смысловых дубликатов запросов для мгновенного возврата ранее сгенерированных ответов, снижения нагрузки на LLM и экономии бюджета; безопасное управление доступом: интеграция с Digital Q.Security (аутентификация по SSO, управление ключами), а также контентная фильтрация через Guardrails AI; унифицированный API: предоставление единой OpenAI-совместимой конечной точки (endpoint) для работы с любыми локальными и внешними провайдерами («ГигаЧат», РФ-агрегатор Routerai.ru и др.).

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

«Главная ценность «ИИ-Шлюза» – превращение хаотичного и небезопасного использования нейросетей в управляемый корпоративный процесс. Мы из коробки решили главную боль – данные больше не уходят в большие языковые модели в облаке в открытом виде. Шлюз сам перехватывает запрос, маскирует чувствительную информацию и только потом отправляет в LLM, а на обратном пути аккуратно демаскирует ответ», – сказал Илья Шуйков, руководитель продукта «Фабрика данных» компании «Диасофт».

Решение «Фабрика данных», в состав которого входит MLOps-платформа, предназначено для объединения разрозненных данных в единое хранилище, аналитики данных, автоматизации подготовки признаков ML-моделей, машинного обучения предиктивных моделей и визуализации данных. Оно включено в реестр российского программного обеспечения (запись №34110).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Московское метро потратит больше 700 миллионов на новые серверы, СХД и ПО

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Создатели ИИ Claude в последний момент отказались от покупки революционной технологии, снижающей цену обучения нейросетей

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Китай готовит армию роботов-терминаторов для реальных боев. Они будут штурмовать здания вместе с пехотой и помогать матросам на кораблях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще