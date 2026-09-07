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Студенты Губкинского университета освоили отечественные решения кибербезопасности на базе лаборатории «Базальт СПО»

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина успешно завершилась образовательная программа по подготовке специалистов в области информационной безопасности. Обучение проводилось с использованием полноценного интегрированного решения Aladdin Enterprise CA для операционных систем (далее — ОС) семейства «Альт».

58 студентов университета прошли практику в рамках курса «Шифровальщик» на базе учебно-исследовательской лаборатории «Базальт СПО». Об этом CNews сообщил представитель компании.

«Губкинский университет традиционно готовит специалистов высочайшего уровня для нефтегазовой отрасли, где вопросы защиты информации имеют критическое значение. Благодаря сотрудничеству с "Базальт СПО" и "Аладдин" наши студенты получили возможность освоить современные российские решения в области криптографической защиты информации на практике. Успешное завершение курса 58 студентами подтверждает высокий уровень организации обучения и востребованность таких образовательных программ. Мы планируем масштабировать этот опыт на другие направления подготовки», — сказал Антон Уймин, заведующий лабораторией «Сетей и систем передачи информации» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Студенты работали с реальным программным и аппаратным обеспечением российского производства: ОС «Альт Рабочая станция» и ОС «Альт Сервер» от компании «Базальт СПО»; USB-токены JaCarta PKI и смарт-карты от компании «Аладдин»; профессиональные смарт-карт ридеры Enterprise-класса; биометрические сканеры отпечатков пальцев Aladdin SecurBIO Reader.

«Для нас критически важно, чтобы будущие инженеры не просто изучали теорию, а работали с реальной инфраструктурой. Реализованный проект подтверждает эффективность взаимодействия ИТ-компаний и университетов. Освоение технологий PKI и двухфакторной аутентификации на практике способствует качественной подготовке кадров для ИТ- и ИБ-отрасли», — отметил Леонид Шапиро, руководитель центра компетенций «Аладдин».

Все 58 студентов успешно сдали практику и получили сертификаты о прохождении обучения по продукту Aladdin Enterprise CA для ОС «Альт».

Реализация данного проекта важна для всех участников.

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Для Губкинского университета — это подготовка конкурентоспособных специалистов, владеющих актуальными технологиями импортозамещения в сфере информационной безопасности.

Для «Базальт СПО» — расширение экосистемы пользователей ОС «Альт» и подготовка кадров, готовых работать с отечественным программным обеспечением.

Для «Аладдин» — формирование пула квалифицированных специалистов, умеющих работать с решениями компании.

Успешный опыт сотрудничества открывает возможности для масштабирования программы на другие технические вузы страны и создания системы непрерывной подготовки специалистов в области кибербезопасности на базе отечественных решений.

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