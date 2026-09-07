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На складе Novabev Group инвентаризацию проводят роботы под управлением Solvo.WMS

На распределительном центре Novabev Group был успешно завершён первый этап комплексной роботизации склада. Об этом CNews сообщил представитель компании «Солво». Для стартового проекта был выбран один из наиболее трудоёмких и затратных процессов – инвентаризация: на складе алкоголя она не только является базовым элементом учёта, но и служит важным инструментом подтверждения корректности остатков в условиях строгого регулирования оборота маркированной и акцизной продукции. Циклическая инвентаризация позволяет снижать лицензионные риски, поддерживать стабильность складских процессов и высокий уровень сервиса, однако при больших объёмах продукции ручной пересчёт требует значительных ресурсов и может приводить к ошибкам.

Интеграция роботов с системой управления складом Solvo.WMS и последующая промышленная эксплуатация решения позволили качественно ускорить процесс инвентаризации: после реализации проекта время проверки одной аллеи сократилось в 60 раз — с нескольких часов до считанных минут. Сейчас робот просчитывает около 90% товара, находящегося на складе. По оценкам экспертов Novabev Group, окупаемость проекта составляет около одного года.

Novabev Group последовательно развивает цифровой контур складской логистики. Система Solvo.WMS поддерживает обработку товаров с учётом ABC-классификации, работу с подакцизной продукцией, операции с маркировкой ЕГАИС и «Честный Знак», управление удалёнными складами, а также волновой и голосовой отбор — внедрение последнего ранее позволило компании увеличить производительность сборки заказов на 34%.

Интеграция Solvo.WMS с мобильными роботами-инвентаризаторами эффективно дополнила существующий операционный контур склада. Получив от системы задание на проведение инвентаризации, роботы двигаются между стеллажами и проверяют наличие товара в ячейке. По результатам прохода аллеи Solvo.WMS получает данные о складских остатках и в случае расхождения создаёт для сотрудника задание на проверку. Это помогает сократить как время проведения инвентаризации, так и объём непроизводительных перемещений по складу.

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«Использование мобильных и коллаборативных роботов совместно с отраслевой экспертизой «Солво» не просто показывает впечатляющий экономический эффект, но и позволяет создать на складе высокотехнологичную гибридную среду, где люди, роботы и информационные системы работают как единое управляемое целое», — сказал Илья Рубинчик, заместитель генерального директора по автоматизации складов компании «Солво».

«Один из ключевых профессиональных вызовов этого проекта — сжатые сроки, в которые необходимо было реализовать интеграцию системы управления складом Solvo.WMS и роботизированного оборудования. Нам удалось выполнить эту непростую задачу всего за 2,5 месяца и провести плановую инвентаризацию точно в срок», — отметил Дмитрий Сенин, директор департамента складской логистики Novabev Group.

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