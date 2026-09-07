Modus BI 3.16: развитие диаграммы Ганта, интеллектуальный экспорт в XLSX и улучшенная работа с фильтрами

Компания Modus объявила о выходе Modus BI 3.16. Релиз развивает функциональность, заложенную в предыдущих версиях платформы: диаграмма Ганта получила полноценные инструменты навигации, экспорт в XLSX стал значительно информативнее, а работа с фильтрами — точнее и удобнее для пользователей с большими объемами данных.

Диаграмма Ганта: от beta к полноценному инструменту. Диаграмма Ганта, запущенная в версии 3.13, продолжает развиваться в соответствии с запланированным функционалом. В версии 3.16 добавлены масштабирование через Ctrl + колесо мыши и кнопки управления, навигация по графической части с помощью курсора-руки и настройка ширины колонок для строковых полей. Параллельно закрыт ряд ошибок, влиявших на корректность отображения дат и работу элементов управления. Диаграмма Ганта становится полноценным инструментом проектной аналитики внутри платформы.

Экспорт в XLSX: данные в контексте. Версия 3.16 существенно расширяет возможности выгрузки данных. Поддержка переменных отчета в XLSX-файле позволяет включать в выгрузку контекст, в котором строился отчет, — периоды, сценарии, параметры расчета. Значения фильтров в выгружаемом файле теперь отображаются так, как пользователь видит их в интерфейсе отчета, — без технических кодов и идентификаторов из базы данных. Получатель файла сразу понимает, по каким параметрам отфильтрованы и получены данные, без необходимости сверяться с дополнительными источниками. Управление порядком фильтров в выгрузке через полку «Фильтры» дает аналитику контроль над структурой итогового документа.

Фильтры: точность и масштаб. Автоматическое удаление нецифровых символов в числовых диапазонных фильтрах устраняет типичную проблему при работе с данными из разных источников: числа с разделителями разрядов теперь применяются корректно без ручной очистки. Опция «Поиск без лимита» в иерархическом фильтре снимает ограничение в 5 тыс. значений — критичное для компаний, работающих с большими классификаторами и справочниками.

«Версия 3.16 — это релиз про последовательность. Мы запустили диаграмму Ганта в 3.13 как beta и честно сказали, что часть функционала еще в разработке. В 3.16 мы выполняем это обещание: навигация, масштабирование, настройка колонок — именно то, чего не хватало для комфортной работы с проектными данными. То же самое с экспортом: последовательно делаем выгружаемый файл не просто таблицей с данными, а документом, который несет контекст — переменные, читаемые фильтры, управляемый порядок. Для пользователей, которые регулярно отправляют отчеты коллегам или руководству, это ощутимая разница», — отметил Роман Чернышов, владелец продукта Modus BI.

В релизе также улучшено управление порядком папок на главной странице аналитического портала и закрыто восемь ошибок, затрагивающих диаграмму Ганта, контейнер страниц, фильтры и экспорт в Excel. Modus BI 3.16 доступен для развертывания и обновления.