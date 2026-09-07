Малые технологические компании в 2026 году привлекли свыше 21 млрд рублей капитала с господдержкой

С начала 2026 г. более 300 малых технологических компаний (МТК) привлекли 21,3 млрд руб. капитала при помощи финансовых инструментов участников «Национальной гарантийной системы», оператором которой является «Корпорация МСП». Финансирование было направлено на реализацию проектов в сфере обрабатывающего производства, научно-технической деятельности, ИТ и связи в 48 регионах страны. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, сфера высокотехнологичного производства находится в центре внимания государства, является одним из ключевых драйверов развития экономики и формирует фундамент для долгосрочного научно-технического развития страны. Малые технологические компании сегодня создают конкурентоспособные решения в сфере робототехники, медицины, радиоэлектроники, ИТ, аддитивных технологий, не уступающие по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам.

«Адресная господдержка обеспечивает финансовое плечо для развития таких производителей, которые сегодня все чаще встраиваются в крупные кооперационные цепочки, обеспечивая технологический суверенитет России. С начала 2026 г. МТК привлекли более 21 млрд руб. с помощью различных инструментов Национальной гарантийной системы - «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, льготных кредитов, гарантийной и микрофинансовой поддержки», – сказал Максим Решетников.

По данным «Корпорации МСП», Московская область входит в число регионов-лидеров по объему привлеченного МТК финансирования — 2,6 млрд руб., уступая лишь Москве (8,1 млрд руб.). В пятерку лидеров также входит Санкт-Петербург (1,9 млрд руб.) и Республика Татарстан (1,2 млрд руб.). В топ-10 также вошли Пермский край (903 млн руб.), Оренбургская область (535 млн руб.), Краснодарский край (514 млн руб.), Чувашская Республика (500 млн руб.), Самарская (448 млн руб.) и Тюменская (441 млн руб.) области.

При этом каждый третий рубль (8,1 млрд руб.) господдержки в рамках НГС малые технологические компании получили при помощи механизма «зонтичных» поручительств «Корпорации МСП». Он открывает доступ к финансированию при недостаточности или отсутствии собственного залогового обеспечения. Порядка 13 млрд руб. кредитного финансирования получили в «МСП Банке» малые и средние предприятия, имеющие статус МТК, в том числе по адресной льготной программе Минэкономразвития и «Корпорации МСП». Еще 214 млн руб. пришлось на микрозаймы, а около 3 млрд руб. – на кредиты, полученные при помощи поручительств региональных гарантийных организаций. Около четверти (23%) компаний воспользовались двумя и более инструментами господдержки в рамках НГС.

Наибольший объем средств привлекли высокотехнологичные компании из обрабатывающей промышленности (производство электронного и электрического оборудования, а также специализированных машин и оборудования, гидравлического, метеорологического, медицинского оборудования и т.д.) России более 11,4 млрд руб. Компании из сферы информации и связи (разработка ПО, платформ, информационная безопасность, центры обработки данных и др.) привлекли свыше 7,3 млрд руб. МТК в сфере научных исследований и разработок, включая создание уникальных и мелкосерийных приборов для разных отраслей, а также разработки в сфере биотехнологий, проведения технического контроля, испытаний и сертификации, получили около 2,4 млрд руб.

Сегодня в Московской области зарегистрировано порядка 300 МТК, их суммарная выручка по итогам 2025 г. превысила 52 млрд руб. В отраслевом разрезе компании заняты в секторе промышленности, телекоммуникации и интернета, здравоохранения и энергетики.