«ДОМ.РФ Технологии»: цифровизация переносит ключевые решения в проектировании на ранние стадии

Цифровизация меняет подход к проектированию: значительная часть технических и экономических решений переносится на более ранние стадии, что позволяет точнее управлять стоимостью, сроками и характеристиками будущего объекта. Такой вывод сделали в новом дайджесте Центра компетенций «ДОМ.РФ Технологии» Эксперт.дом.рф «Проектирование 1.0».

Технологии ТИМ/BIM позволяют детальнее прорабатывать проект ещё до выпуска рабочей документации: цифровая модель объединяет данные разных разделов, помогает раньше выявлять коллизии и перераспределять часть работ с этого этапа на более ранние стадии. Это меняет и структуру затрат на проектирование, и требования к скорости принятия решений со стороны заказчика.

«Стадия проектирования — этап, на котором формируются основные технические параметры, определяющие стоимость и сроки реализации объекта. Сегодня цифровые инструменты позволяют не только повысить точность проектирования, но и обеспечить эффективное взаимодействие всех участников процесса в единой среде», — отметил Александр Лукьянов, генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии».

При этом цифровой контроль позволяет работать не только с техническими решениями, но и с самим девелоперским продуктом. Его параметры необходимо контролировать на протяжении всего инвестиционно-строительного цикла. Так, на проекте одного из жилых комплексов в Новосибирске специалисты провели 15 итераций контроля, проверили 35 ЦИМ/BIM-моделей и выполнили более 1,29 млн автоматизированных проверок. В результате удалось устранить более 91% выявленных коллизий, а продаваемую площадь увеличить на 6% без роста себестоимости.

Отдельно в дайджесте представлен опыт применения отечественного ТИМ-контура при разработке проектной документации. Проект показал, что российские решения уже позволяют создавать ЦИМ/BIM-модели всех разделов проекта и использовать их как основу для дальнейшей реализации объекта.

Подробности – на сайте Эксперт.дом.рф.