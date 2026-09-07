BI-система «Полиматика» получила обновление модуля Analytics: удобная работа с таблицами и Excel

Состоялся релиз 5.9.22 модуля Analytics платформы «Полиматика BI» (входит в продуктовый портфель «БФТ-Холдинга»). В новой версии расширены возможности работы с таблицами, упрощено подключение Excel-надстройки, а отображение статусов мультисфер стало более понятным. Об этом CNews сообщил представитель «БФТ-Холдинга».

«Полиматика BI» представляет собой гибкую информационно-аналитическую платформу для построения качественной бизнес-аналитики. В ее состав входят Polymatica Dashboards – конструктор отчетов и информационных панелей, Polymatica ML – платформа для построения моделей машинного обучения и управления ими и получивший обновления Polymatica Analytics – модуль многомерного анализа для работы с большими объемами данных.

В Analytics массивы в сотни миллионов строк из корпоративных учетных систем собираются в мультисферу – аналитический куб, который обрабатывается в оперативной памяти сервера. Пользователь может самостоятельно строить срезы, выбирать показатели и фильтры без знания SQL. Это позволяет быстрее менять ракурс анализа без постановки отдельной задачи разработчикам или ИТ-службе.

Списки и реестры в модуле Analytics (мультисферы, сценарии и другие окна системы) переведены на единый табличный движок AG Grid. Это позволило унифицировать логику работы таблиц в разных разделах системы и сделать взаимодействие с ними более последовательным.

В обновленной версии стали доступны сохранение настроек отображения, точная настройка столбцов и мультисортировка. Заданная пользователем ширина столбцов восстанавливается при следующем открытии окна и после перезагрузки страницы настраивать вид заново не нужно. Изменение ширины одного столбца больше не влияет на соседние, а упорядочить список можно сразу по нескольким столбцам: например, отсортировать мультисферы по автору, а внутри автора – по размеру занимаемого пространства. Число столбцов в сортировке не ограничено. При этом привычная логика работы интерфейса сохранена: поиск по столбцам и другие действия доступны в прежнем формате.

Работать с данными платформы можно прямо в Excel: надстройка выгружает готовые аналитические сценарии и позволяет собирать собственные сводные таблицы, где источником данных выступает сам модуль Analytics.

Ключевое изменение релиза – подключение теперь доступно самому пользователю без участия администратора. Файл настройки формируется автоматически и уже содержит адрес сервера: сотрудник скачивает его по ссылке и подключается сам, следуя инструкции для Windows или macOS.

Что еще стало удобнее: автоматическое поддержание соединения. Пока Excel открыт, подключение к платформе поддерживается автоматически, что снижает риск прерывания сессии при паузах в работе; контроль актуальности файла настройки. Если используется устаревший файл, система сообщит об этом и предложит скачать актуальную версию. При необходимости работу можно продолжить на прежнем файле; работа с несколькими контурами. У крупных компаний обычно несколько контуров системы. Надстройка запоминает до пяти адресов и позволяет переключаться между ними прямо в окне входа. Логины и пароли при этом не сохраняются.

Операции с данными мультисферы (обновление и удаление записей) получили единый набор статусов. Значок показывает тип операции, а цвет – как идет процесс: синий означает выполнение, серый – отмену, красный – ошибку, зеленый – успешное завершение.

Аналитик видит, актуальны ли данные, с которыми он работает, не открывая документацию и не уточняя это у администратора.

Кроме того, улучшена настройка количества кластеров в окне кластеризации. Кластеризация – это встроенная в модуль группировка похожих записей: система сама объединяет, например, клиентов со схожим профилем покупок.

Если мультисферу пытаются удалить во время обновления, система сообщает, почему операция не может быть выполнена.

Для компаний, которые используют внешнюю систему аутентификации, смена пароля внутри платформы отключена: пароль у сотрудника один и меняется в корпоративной службе, а не отдельно в каждой системе.

«По мере масштабирования BI основная задача меняется: важно не просто дать пользователю доступ к данным, а сделать аналитическую работу воспроизводимой и управляемой. Чем больше подразделений используют данные в ежедневных решениях, тем дороже организации обходятся лишние согласования, ручные настройки и зависимость от отдельных специалистов. Мы последовательно развиваем модуль Analytics так, чтобы бизнес мог самостоятельно исследовать данные в рамках корпоративного контура, а ИТ сосредоточился на архитектуре, качестве и доступности данных, а не на обслуживании типовых пользовательских действий. Для руководителя это в конечном счете означает более короткий путь от вопроса к обоснованному решению», – отметила Екатерина Занозина, генеральный директор «Полиматика Рус» (входит в ООО «БФТ»), заместитель директора дирекции управления данными «БФТ-Холдинга».