В Новоуральске открылся первый на Урале учебный класс по промышленной автоматике для задач атомной отрасли

В Новоуральском технологическом институте – филиале Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НТИ НИЯУ МИФИ) с участием первого заместителя губернатора Свердловской области – министра промышленности и науки Свердловской области Алексея Шмыкова состоялось торжественное открытие специализированного учебного класса «Промышленная автоматика». Новая площадка стала уникальной для Уральского региона инженерной лабораторией, созданной на базе технического вуза. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

Инициатива реализована при финансировании и технологическом участии индустриальных партнеров: АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»), российского разработчика программируемых логических контроллеров и программно-аппаратных комплексов ООО «Реглаб» и системного интегратора ООО «Большие системы».

«Для нас принципиально важно, чтобы студенты учились на том оборудовании, которое сегодня используют передовые предприятия. Умение работать с современными системами автоматизации — это билет в профессию и гарантия востребованности выпускников на предприятиях Урала. Для нас это означает, что заводы региона будут обеспечены кадрами, способными решать сложнейшие технологические задачи с первого дня работы», — отметил на торжественном открытии класса Алексей Шмыков.

Пространство класса спроектировано так, чтобы охватить максимум задач по практическому обучению будущих и действующих специалистов в сфере промышленной автоматизации. В классе оборудованы двенадцать учебных мест для студентов и два рабочих места для преподавателей — в этой зоне учащиеся будут осваивать программирование контроллеров и отрабатывать методы построения резервированных систем управления. Отдельно организованы рабочие места для подготовки электромонтажников — здесь будут отрабатываться технологии сборки шкафов управления и процессов маркировки. В другой части класса размещены четыре места для инженеров: действующие специалисты предприятий смогут повышать квалификацию, изучать новые контроллеры и отрабатывать технические решения на специализированном оборудовании комбината и стендах с автоматикой.

По словам руководства института, создание такого многофункционального образовательного пространства отвечает запросам промышленности. «Наши студенты смогут работать с оборудованием «Реглаб», которое используется на предприятиях атомной отрасли, и получать практические навыки еще в процессе обучения. Это напрямую влияет на качество подготовки специалистов и их востребованность», — отметил руководитель НТИ НИЯУ МИФИ Павел Степанов. — Такие классы позволяют нам выстроить полный цикл погружения в профессию — от знакомства с оборудованием до трудоустройства на градообразующем предприятии».

Ремонт в аудитории был выполнен основательно: выровнены стены, пол, заменены электропроводка, водопровод, откосы, двери, потолок, смонтировано освещение, установлена новая мебель и бытовая техника.

Для общения студентов и преподавателей в классе организована отдельная переговорная комната. Это помещение, ранее бывшее препараторской, полностью переоборудовано и уже стало местом притяжения для сотрудников института.

Класс оснащен программируемыми логическими контроллерами Regul, которые применяются на объектах критической инфраструктуры и предприятиях дивизиона ТВЭЛ. «Наши контроллеры и системы автоматики работают на крупных промышленных объектах, и мы заинтересованы в том, чтобы выпускники приходили на производства с пониманием именно отечественной практики и культуры автоматизации», — сказал генеральный директор «Реглаб» Андрей Ульянов.

Возможности класса уже оценили и на самом комбинате. Технический директор УЭХК Владимир Пучков отметил: «Класс позволит освоить навыки наладки и апробации технических решений без вмешательства в основной технологический процесс. Решения «Реглаб» могут применяться на разных участках УЭХК, например, в АСУ ТП химико-металлургического цеха и конденсационно-испарительных установках предприятия. Таким образом, класс становится не только учебным пространством для студентов, но и площадкой для отработки инженерных задач, актуальных для действующего производства, и повышения квалификации инженеров автоматизированных систем управления».

Дмитрий Вишняков, директор ООО «Большие системы», в свою очередь, также обратил внимание на практическую направленность нового класса: «Учебный класс, где организована отработка разных прикладных задач для атомной отрасли — это во многом уникальное решение. Уверен, что практико-ориентированный подход к обучению, учитывающий технологические особенности производства якорного заказчика, принесет свои плоды в виде высокого уровня компетенций специалистов отрасли».

Новый класс станет флагманским центром практико-ориентированного образования в системе НИЯУ МИФИ. Инфраструктура класса будет развиваться с учетом появления новых технологических решений и потребностей промышленности.