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У почти 70% фармкомпаний в России нет работающей цифровой стратегии

В каждой четвертой фармацевтической компании за цифровую трансформацию не отвечает вообще никто, а почти половина ИТ-директоров не знает, сколько их компания тратит на технологии. Таковы результаты исследования цифровой зрелости фармотрасли, которое провело профессиональное сообщество ИТ-директоров фармацевтических компаний «Фармкод» при поддержке Comindware. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Исследование «Цифровая зрелость фармацевтической компании» проводилось летом 2026 г. методом анкетирования ИТ-руководителей 64 фармацевтических компаний, работающих в России.

В опросе приняли участие 64 компании: производители лекарств, дистрибьюторы, R&D- и биотех-компании, а также российские представительства международных фармкорпораций. На вопросы отвечали ИТ-директора, директора по цифровой трансформации и руководители информационной безопасности, то есть люди, которые видят реальную картину изнутри.

Картина получилась неожиданной для отрасли, которая считается одной из самых прибыльных в экономике. У 44 компаний из 64 (69%) нет работающей цифровой стратегии: у одних ее нет вовсе, у других есть разрозненные проекты без общего плана, у третьих стратегия существует только на бумаге, без бюджета и измеримых целей. Полноценная стратегия, обеспеченная деньгами и показателями эффективности, нашлась лишь у 6 компаний из 64.

Еще показательнее вопрос об ответственности: в 28% компаний никто явно не отвечает за цифровую трансформацию. Проще говоря, если цифровизация в такой компании остановится, спросить будет не с кого.

С деньгами ситуация не лучше. 48% опрошенных ИТ-руководителей не знают или не раскрывают, какую долю выручки их компания тратит на ИТ. Среди тех, кто цифру назвал, три четверти тратят на технологии менее 2% выручки. И это в отрасли, где ошибка в документах или сбой в цепочке поставок напрямую отражается на доступности лекарств.

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Эксперты видят причину не в бедности, а в отсутствии мотивации. «Понятно, почему у 69% компаний нет стратегии: деньги в фарме есть всегда, их просто не выделили. Собственник получает свою прибыль, бизнес работает, и у него закономерный вопрос: зачем вкладываться в изменения, если и так все работает. Проблема в том, что лоскутная автоматизация, когда каждый отдел живет в своей системе, всегда обходится дороже сквозной. Ситуация меняется, когда в компании появляется человек с видением, драйвер, у которого стоит задача сократить издержки. Он делает два-три успешных цифровых проекта, после этого в цифровизацию начинают верить и выделять на нее бюджеты», — сказал Павел Лобанов, руководитель проектов Comindware.

По его словам, первый шаг для таких компаний не покупка новых систем, а наведение порядка в управлении: назначить владельца цифровой трансформации с реальными полномочиями, честно оценить уровень зрелости компании по отраслевым метрикам и выбрать два-три процесса, где эффект от цифровизации можно посчитать в деньгах, например согласование документов или закупки. Когда эти пилотные проекты покажут результат, разговор о стратегии и бюджете с собственниками пойдет уже на другом языке.

О цене бездействия говорят сами данные исследования: главными причинами остановки цифровых проектов участники назвали недостаток бюджета (53%), неясный бизнес-эффект (52%) и смену приоритетов руководства (48%). Это ровно те проблемы, от которых и должна защищать стратегия.

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