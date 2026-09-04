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Сахалинские природные парки оцифровали с помощью беспилотников

Компания «Геоскан» c помощью беспилотных авиационных систем и технологий фотограмметрии оцифровала природный парк «Остров Монерон», мыс Великан и мыс Птичий. Работы проводились по заказу Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области. Детальная 3D-модель (трехмерная модель) острова и ортофотопланы загружены в государственную информационную систему «Цифровой двойник градостроительной отрасли Сахалинской области». Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Полученные данные будут использоваться для планирования туристической и иной инфраструктуры, мониторинга и управления особо охраняемыми природным территориями с возможностью встраивания проектных решений в единую геоинформационную систему.

Специалисты с помощью БАС «Геоскан 201» и «Геоскан Гемини» отсняли всю территорию острова Монерон за несколько дней. Площадь работ составила больше 20 кв. км.

Работы на острове Монерон осложнялись особенностями рельефа и погодными условиями. Для региона характерны сильные и нестабильные морские ветры. Практически вся береговая линия острова представляет собой отвесные скалы без ровных и протяженных пляжей, что затрудняло поиск оптимальной точки старта для дронов самолетного типа.

«БАС применяют для контроля и развития инфраструктуры территорий любого типа. По сравнению с пилотируемой авиацией беспилотники использовать дешевле и безопаснее, а качество съемки выше за счет использования более малых высот. Это особенно полезно для ООПТ, где часто необходимо определять характеристики и состояние отдельных небольших объектов или участков местности. В этом случае к анализу данных можно также подключать технологии искусственного интеллекта», — отметил директор департамента услуг ГК «Геоскан» Илья Демко.

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«Технологии БАС открывают для природоохранных ведомств новые возможности по эффективному управлению и устойчивому развитию территорий. Полученные пространственные данные упростят анализ и моделирование природных и антропогенных процессов, что повысит качество мониторинга и поможет принимать верные управленческие решения», — сказал и.о. руководителя Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Роман Остапенко.

«Достоверные пространственные данные с беспилотных систем создают качественную основу для формирования мультиотраслевого цифрового двойника региона, обеспечивающего эффективную работу различных органов власти и муниципалитетов с этими данными с использованием самых инновационных решений», — сказала начальник отдела по ведению Фонда пространственных данных Сахалинской области и Цифрового двойника градостроительной отрасли государственного казенного учреждения Сахалинской области «Региональный градостроительный центр Сахалинской области» Татьяна Кухарь.

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