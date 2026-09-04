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«РусГидро» заряжает цифру

Энергетический холдинг превращает свои гидроэлектростанции в центры притяжения для ИТ-инфраструктуры, предлагая рынку нестандартную бизнес-модель. В условиях дефицита стойко-мест и роста стоимости аренды в крупных хабах компания делает ставку на размещение вычислительных мощностей непосредственно у источников генерации – это позволяет минимизировать потери при передаче энергии и гарантировать стабильное экологически чистое электроснабжение на физически изолированных территориях.

Как рассказал директор Департамента информационных технологий и цифрового развития ПАО «РусГидро» Сергей Хомяков на Восточном экономическом форуме, компания предлагает модель co-location, при которой энергохолдинг обеспечивает инженерную готовность площадки и длительную эксплуатацию, а инвестор вкладывается в серверное и сетевое оборудование. Ключевым стимулом для партнеров должны стать первые три года с нулевой ставкой за размещение. С четвертого года цена рассчитывается по формуле «операционные затраты + согласованная норма рентабельности». Такой подход позволяет инвестору при единовременных капитальных затратах избежать эксплуатационных расходов на старте и ускоренно приступить к использованию мощностей.

Параллельно холдинг развивает и собственную ИТ-инфраструктуру. В 2026 году в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с правительством Хакасии о строительстве корпоративного ЦОД на базе Саяно-Шушенской ГЭС – крупнейшей электростанции России. Срок реализации проекта – два года. Финансирование обеспечено за счет инвестпрограммы компании. Правительство Хакасии со своей стороны обеспечит проекту административное сопровождение, включая помощь в оформлении разрешительной документации.

Для самого энергохолдинга строительство ЦОД – часть перехода к единой цифровой экосистеме на базе отечественного ПО. Мощности будут задействованы для высоконагруженных задач: систем интеллектуального учета электроэнергии, прогнозных водно-энергетических алгоритмов и облачных сервисов.

Холдинг уже активно использует продвинутые цифровые инструменты в производственной деятельности. На Саяно-Шушенской, Новосибирской и Усть-Среднеканской ГЭС внедрена технология дистанционного мониторинга гидротехнических сооружений с помощью беспилотников и нейросетей. За 30-минутный полет дрон делает тысячи снимков, которые затем обрабатываются специализированным ПО для создания точной 3D-модели сооружения, а нейросети анализируют модель, распознают дефекты и классифицируют их по степени опасности. Новый метод повысил эффективность контроля на 90% и сократил время обработки данных почти в четыре раза: если раньше расшифровка часовой съемки требовала 110 часов, теперь на это уходит 28 часов. Объем ручного труда снижен на 76%.

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?
Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода? Импортонезависимость

Создание собственной сети защищенных дата-центров в Сибири позволяет «РусГидро» локализовать критические данные и повысить отказоустойчивость всей ИТ-инфраструктуры.

В руководстве компании подчеркивают: в условиях жестких требований к безопасности объектов критической информационной инфраструктуры полный контроль над информационными потоками – не просто выполнение директив по импортозамещению, а объективная бизнес-необходимость.

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