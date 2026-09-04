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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в музее истории русского платка и шали

Инженеры «МегаФона» запустили телеком-оборудование в подмосковном Павловском Посаде. Сигнал распространяется в том числе и на музей истории русского платка и шали. Теперь жители и туристы могут с комфортом пользоваться навигацией и онлайн-сервисами, загружать фотографии и видео, общаться в мессенджерах и совершать видеозвонки на средней скорости 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование поддерживает среднечастотные диапазоны, а также технологию MIMO 2×2, которая позволяет одновременно передавать данные по нескольким каналам и увеличивает пропускную способность сети. Абонентам также доступен VoLTE: технология сокращает время установления голосового соединения и позволяет продолжать пользоваться мобильным интернетом во время звонка.

«Музей истории русского платка — один из самых узнаваемых символов Павловского Посада, привлекающий в город туристов со всей страны. При развитии инфраструктуры в городе мы учитываем такие точки притяжения и растущую нагрузку на сеть. Мы продолжаем развивать качество сети по всему Московскому региону, чтобы абоненты могли получить максимальный уровень комфорта при использовании мобильного интернета», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

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