«ЭлНетМед» и «Медскан» создадут совместную компанию по цифровизации медицинской инфраструктуры

Компании «ЭлНетМед» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и «Медскан» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») создадут совместное предприятие «Медскан Нетрика». Компания займется развитием платформы для повышения уровня цифровизации медицинской инфраструктуры на всех этапах оказания помощи. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям «Медскан» Станислав Благин и генеральный директор «ЭлНетМед» Никита Дементьев. Меморандум предусматривает создание совместной компании до конца 2026 г.

«Медскан Нетрика» будет разрабатывать на основе платформы N3.Health решение, объединяющее медицинские организации, цифровые сервисы и данные пациента в единый маршрут – от записи на прием и диагностики до лечения и последующего наблюдения.

«Рынок частной медицины остается недостаточно консолидированным: на пять крупнейших игроков приходится около 7%. Одним из решений может стать переход к платформенной модели. Она позволит эффективнее использовать существующую медицинскую инфраструктуру и распространить единые стандарты доступности и качества медицинской помощи в регионах», – сказал Станислав Благин, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям «Медскан».

«В течение года мы провели более 100 совместных пилотных проектов, проверили бизнес-модель и сейчас готовы перейти к ее масштабированию. Мы создаем платформу, которая объединит непрерывный маршрут пациента и инструменты эффективного управления медицинской организацией. При этом действующие информационные системы клиник сохраняются и интегрируются в общий цифровой контур», – сказал Никита Дементьев, генеральный директор «ЭлНетМед».

Сегодня платформа N3.Health интегрирована с более чем 190 медицинскими и лабораторными информационными системами и объединяет в едином защищенном цифровом контуре свыше 9000 медорганизаций. Сеть «Медскана» объединяет 70 медицинских центров.