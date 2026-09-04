Efsol развернула корпоративное облако для запуска ИТ-инфраструктуры типографии

Компания Efsol реализовала проект по развертыванию корпоративного облака для типографии, которая запускает новое направление бизнеса. Специалисты Efsol создали централизованную среду для одновременной работы сотрудников с «1С», документами и браузерными сервисами. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Архитектура включает отдельный терминальный сервер для работы пользователей и выделенный сервер «1С», что позволяет разделить нагрузку и избежать влияния браузерных приложений на производительность учетной системы.

Перед Efsol стояла задача быстро подготовить ИТ-среду для новой компании, которой необходимо организовать работу сотрудников, прием заказов и отгрузку готовой продукции. Одним из основных критериев выбора решения стала доступность технической поддержки и возможность оперативно решать возникающие задачи. Для стартапа создание собственной серверной инфраструктуры означало бы дополнительные капитальные затраты, необходимость закупки оборудования и самостоятельной организации дальнейшего обслуживания.

Без единой рабочей среды компании было бы сложно организовать основные операционные процессы. Сотрудникам требовался общий доступ к «1С», файлам и необходимым приложениям, а бизнесу — контролируемая инфраструктура, способная поддерживать ежедневную работу с заказами и отгрузками. Облачная модель позволила сформировать такой контур сразу на этапе запуска нового направления.

В рамках проекта Efsol развернула терминальный сервер, настроила шлюз терминалов, ограниченные учетные записи пользователей и файловую структуру. На сервере установлены офисное программное обеспечение, CryptoPro и необходимые рабочие утилиты. Для «1С» был выделен отдельный сервер, чтобы отделить нагрузку учетной системы от браузерных приложений и других пользовательских процессов.

Специалисты Efsol создали и опубликовали четыре информационные базы «1С», а также настроили автоматическое обновление тонких клиентов x64 и x86. Дополнительно были организованы регулярное резервное копирование, мониторинг инфраструктуры на базе Zabbix и техническая поддержка через тикет-систему.

Поскольку проект реализовывался для нового направления бизнеса, заказчику не требовалось переносить сложившуюся локальную инфраструктуру или перестраивать существующую ИТ-среду. Это позволило изначально спроектировать архитектуру под задачи компании и разделить вычислительные ресурсы между пользовательскими приложениями и «1С».

По итогам проекта типография получила готовую централизованную среду для работы с «1С», документами и корпоративными приложениями из любой точки. Заказчику доступны контролируемый удаленный доступ, регулярное резервное копирование, мониторинг инфраструктуры и единый канал технической поддержки. Это позволило компании запустить необходимые ИТ-сервисы без создания собственного серверного контура и сосредоточиться на развитии нового направления.

«Для компаний, которые только начинают работу или запускают новое бизнес-направление, важно не тратить ресурсы на создание инфраструктуры с нуля. В таком случае облачная модель позволяет сразу получить готовую среду для сотрудников, «1С», файлов и необходимых приложений. В проекте для типографии мы дополнительно разделили пользовательские нагрузки и сервер «1С», а также подключили мониторинг, резервное копирование и поддержку в рамках одного решения», — отметил руководитель отдела Efsol Андрей Огрызков.

Ключевая ценность проекта заключается в комплексном подходе Efsol. Вычислительные ресурсы, «1С», безопасность, резервное копирование, мониторинг и техническое сопровождение объединены в одну управляемую облачную инфраструктуру. Дополнительно в облаке Efsol реализованы инструменты контроля производительности «1С» и автоматической проверки резервных копий, что позволяет контролировать состояние критически важных для бизнеса систем.

Такой подход особенно актуален для стартапов, новых компаний и организаций, запускающих отдельные направления бизнеса. Им не требуется заранее инвестировать в собственные серверы и формировать отдельную ИТ-службу для обслуживания инфраструктуры: вычислительные ресурсы, поддержка и сопровождение предоставляются в рамках облачного сервиса. Это позволяет быстрее перейти к операционной работе и масштабировать инфраструктуру по мере роста компании.