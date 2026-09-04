Две трети россиян поддерживают маркировку ИИ-контента

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и SuperJob, сервис по поиску работы и подбору персонала, выяснили, что большинство россиян поддерживают маркировку материалов и коммуникаций, созданных с помощью искусственного интеллекта. Согласно результатам опроса, 64% респондентов поддерживают маркировку ИИ-контента, а 68% считают, что компании должны сообщать клиентам, если с ними общается ИИ, а не живой сотрудник. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий автоматически помечать контент, сгенерированный ИИ, — тексты, изображения, аудио и видео. Идея в том, чтобы каждый мог сразу различить материалы, созданные людьми и нейросетями.

С необходимостью помечать ИИ-контент соглашаются уже 64% россиян (56% — год назад). Противников — 12% (было 15%), затруднившихся — 24% (29% в 2025 г.). Респонденты подчеркивают: в эпоху дипфейков важно отличать реальные события от искусственно созданных. Противники указывают на сложности технической реализации инициативы.

Мужчины поддерживают маркировку контента активнее женщин (67 и 61%). Самыми категоричными оказались граждане 45+ (уровень поддержки составил 70%). Среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. сторонников больше (66%), чем среди тех, кто получает меньше (58—62%).

«Сейчас нейросети глубоко проникли во все повседневные задачи: от автокоррекции текста до выравнивания фона на фото. Граница между “человеческим” и “сгенерированным” контентом практически стерта, что делает тотальную маркировку бессмысленной: самая большая угроза исходит от мошенников, которые подобные правила игнорируют. Пользователей раздражает “нейрослоп” и некачественные чат-боты, которые не могут решить их вопрос. То есть проблема лежит в плоскости качества, а не в самом факте использования ИИ. Пользователям сейчас стоит развивать критическое мышление и учиться распознавать фальшивки самостоятельно, а бизнесу — регулярно проводить обучение сотрудников цифровой гигиене, а также внедрять инструменты защиты. Например, на платформе «МТС Линк» есть возможность распознать дипфейк во время звонка. Только сочетание качественных сервисов, надежной защиты и осознанности пользователей создаст действительно безопасную цифровую среду», — сказал руководитель ИИ-направления «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

На вопрос, нужно ли законодательно обязать компании сообщать, когда с клиентом говорит ИИ, а не живой сотрудник, положительно отвечают уже 68% опрошенных (год назад — 60%): «Мне лично неприятно разговаривать с ИИ»; «В части коммуникации (чат-боты, ассистенты, звонки) — это уже назрело». Противников по-прежнему 12% («Пока и так понятно, где используется ИИ»), затрудняются с ответом — 20% («ИИ вообще не нужен. Важно лишь живое общение»).

Мужчины поддерживают идею активнее женщин — 72% против 58% соответственно. 3 из 10 россиянок затруднились с ответом, среди мужчин таких только 16%. Больше всего сторонников инициативы — среди граждан от 35 до 45 лет (74%). С увеличением размера доходов уровень поддержки тоже растет: среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. — 63%, свыше 150 тыс. — уже 71%.

В исследовании Superjob и «МТС Линк» приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Опросы проводились 25-31 августа 2026 г.