CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

CHINT: рынку ЦОДов нужна не продажа «решений», а инженерная экспертиза

На ежегодном международном форуме «ЦОД» директор по маркетингу CHINT в России Евгений Лепешкин рассказал о том, как усложнение инженерной инфраструктуры дата-центров меняет роль поставщиков электротехнического оборудования. Заказчикам уже недостаточно широкого продуктового портфеля: от производителя все чаще ожидают инженерной экспертизы, которая позволит еще на этапе проектирования предусмотреть дальнейшую модернизацию объекта и рост требований к мощности.

Этот сдвиг особенно заметен на фоне перехода отрасли к более гибким архитектурам электроснабжения, повышения требований к резервированию и роста плотности вычислительных нагрузок. Исследование CHINT и Аналитического центра ИКС подтверждает изменение приоритетов: компетенции поставщика электрооборудования значимым критерием выбора назвали 88,7% участников опроса, тогда как ответственность одного производителя за все решение целиком — 31%.

«Сегодня рынку нужны не продавцы "решений", а экспертиза, помогающая закрыть конкретную инженерную задачу. Новые архитектуры требуют нового опыта проектирования и эксплуатации. По мере изменения технологий заказчику важен не только сам продукт, но и понимание того, как инфраструктура будет масштабироваться, обслуживаться и модернизироваться на протяжении всего жизненного цикла объекта», — отметил Евгений Лепешкин.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Этот подход CHINT подкрепляет собственным опытом работы с центрами обработки данных. ЦОДы — одно из приоритетных направлений компании, и системы распределения электроэнергии уже применялись в проектах в этом сегменте в Китае, Сингапуре, Малайзии и на Филиппинах. В проекте MNL1 Data Center на Филиппинах компания выступила поставщиком комплексного решения и системным интегратором. По данным CHINT, высокий уровень заводской готовности и системной интеграции позволил сократить сроки реализации проекта на 30%.

Отвечая на меняющиеся требования рынка, CHINT развивает решения для всех ключевых уровней электроснабжения ЦОДа — от оборудования высокого и среднего напряжения и трансформаторов до низковольтного распределения, мониторинга и учета электроэнергии. Это позволяет компании подключаться к проекту не на уровне отдельного продукта, а на уровне архитектуры электроснабжения и помогать заказчику увязывать между собой оборудование, требования к резервированию, эксплуатации и дальнейшей модернизации объекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алена Гаева, перинатальный центр КБР: Мы научили врачей доверять «цифре»

Готовится первый в мире закон о запрете «умных» очков

Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам

Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

Александр Головин, БКС: Мы не против, когда наши решения копируют другие крупные брокеры

В России будут строить гигантские межрегиональные ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще