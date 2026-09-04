CHINT: рынку ЦОДов нужна не продажа «решений», а инженерная экспертиза

На ежегодном международном форуме «ЦОД» директор по маркетингу CHINT в России Евгений Лепешкин рассказал о том, как усложнение инженерной инфраструктуры дата-центров меняет роль поставщиков электротехнического оборудования. Заказчикам уже недостаточно широкого продуктового портфеля: от производителя все чаще ожидают инженерной экспертизы, которая позволит еще на этапе проектирования предусмотреть дальнейшую модернизацию объекта и рост требований к мощности.

Этот сдвиг особенно заметен на фоне перехода отрасли к более гибким архитектурам электроснабжения, повышения требований к резервированию и роста плотности вычислительных нагрузок. Исследование CHINT и Аналитического центра ИКС подтверждает изменение приоритетов: компетенции поставщика электрооборудования значимым критерием выбора назвали 88,7% участников опроса, тогда как ответственность одного производителя за все решение целиком — 31%.

«Сегодня рынку нужны не продавцы "решений", а экспертиза, помогающая закрыть конкретную инженерную задачу. Новые архитектуры требуют нового опыта проектирования и эксплуатации. По мере изменения технологий заказчику важен не только сам продукт, но и понимание того, как инфраструктура будет масштабироваться, обслуживаться и модернизироваться на протяжении всего жизненного цикла объекта», — отметил Евгений Лепешкин.

Этот подход CHINT подкрепляет собственным опытом работы с центрами обработки данных. ЦОДы — одно из приоритетных направлений компании, и системы распределения электроэнергии уже применялись в проектах в этом сегменте в Китае, Сингапуре, Малайзии и на Филиппинах. В проекте MNL1 Data Center на Филиппинах компания выступила поставщиком комплексного решения и системным интегратором. По данным CHINT, высокий уровень заводской готовности и системной интеграции позволил сократить сроки реализации проекта на 30%.

Отвечая на меняющиеся требования рынка, CHINT развивает решения для всех ключевых уровней электроснабжения ЦОДа — от оборудования высокого и среднего напряжения и трансформаторов до низковольтного распределения, мониторинга и учета электроэнергии. Это позволяет компании подключаться к проекту не на уровне отдельного продукта, а на уровне архитектуры электроснабжения и помогать заказчику увязывать между собой оборудование, требования к резервированию, эксплуатации и дальнейшей модернизации объекта.