«Аэрофлот» запустил восемь киосков саморегистрации в зоне международных вылетов аэропорта Шереметьево

«Аэрофлот» запустил восемь киосков для самостоятельной регистрации в зоне международных вылетов аэропорта Шереметьево. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Стойки расположены в терминале С. Воспользоваться ими могут путешественники, которые летят за рубеж рейсами «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия»: пассажиры без багажа — самостоятельно зарегистрироваться на рейс и распечатать посадочный талон; пассажиры с багажом — зарегистрироваться, распечатать посадочный талон и багажную бирку. После этого можно самостоятельно сдать багаж на специальной стойке.

Новые киоски саморегистрации от российского производителя оборудованы большими сенсорными экранами с удобным интуитивным интерфейсом. Теперь пассажиры международных рейсов получили возможность самостоятельно быстро и с комфортом проходить предполетные процедуры, не обращаясь на обычные стойки.

В декабре 2025 г. «Аэрофлот» сообщал, что запустил киоски саморегистрации на внутренних рейсах в аэропорту Шереметьево. На данный момент в терминале B работает 18 таких стоек.

По статистике авиаперевозчика, самостоятельную регистрацию через киоски на внутренних вылетах проходит 19,5% вылетающих: это около 7 тыс. уникальных пассажиров в сутки. Ожидается, что в I квартале 2027 г. общий показатель достигнет 30%.