CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Вышло корректирующее обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.1.2»

Компания «Ред Софт» объявила о выходе корректирующего обновления системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция 2.1.2».

Администраторы, работающие с подсистемой «Управление», заметят, что интерфейс стал отзывчивее. Оптимизированный механизм получения статусов клиентских агентов значительно сокращает время ожидания при мониторинге инфраструктуры. Также стало проще работать с конфигурациями — реализована возможность сортировки параметров и скорректирована работа с зашифрованными архивами. Доработана и валидация API — теперь некорректные параметры выявляются до начала установки подсистем, а работа отказоустойчивого кластера при миграции с Firebird на «Ред База Данных» стала более предсказуемой.

Подсистема «Служба Каталогов» стала эффективнее работать с ИТ-инфраструктурами со сложной иерархией. Устранены ошибки при смене владельца объектов каталога, а также внесены исправления в DNS-компоненты и утилиты reddc. Все эти изменения повышают стабильность работы доменных сервисов.

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

Журналирование развёртывания контроллера домена стало более информативным: параметры создания и ввода контроллера теперь фиксируются в журнале событий, что упрощает аудит и ускоряет поиск причин возможных сбоев. Кроме того, усилена защита механизма LAPS.

Полный перечень изменений доступен в перечне изменений на сайте разработчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?

Российский разработчик СУБД кратно сократил убытки

Александр Головин, БКС: Мы не против, когда наши решения копируют другие крупные брокеры

Хакеры крадут криптовалюту через расширения браузера Chrome. Россияне тоже в опасности

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Прощайте, Red Hat Linux и IBM! Тысячи компьютеров CERN мигрируют на чистый Debian

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще