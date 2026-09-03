В Подмосковье оформление документов для подключения к инженерным сетям стало проще

В электронную форму услуги по выдаче технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям внедрили новый умный сервис. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы видим, как востребована эта онлайн-услуга и продолжаем делать ее еще более удобной и понятной для всех жителей Подмосковья. Теперь в электронную форму подачи заявления внедрен сервис загрузки ситуационного плана земельного участка. Любой заявитель может получить его в электронном виде, указав лишь кадастровый номер земли», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Инфраструктура и подключение». С ее помощью физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в электронном виде получить документы, необходимые для подключения к сетям инженерно-технического назначения, и узнать стоимость присоединения.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Ознакомиться с результатом можно будет в личном кабинете заявителя.