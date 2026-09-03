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В ОЭЗ «Технополис Москва» запустили умного робота для доставки заготовок и готовых деталей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» стартовал проект по автоматизации внутренней логистики. На ее территории запустили высокотехнологичного робота, который способен перевозить до 600 килограммов полезного груза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем внедрять решения, которые позволяют автоматизировать и ускорять выполнение производственных и бизнес-процессов. Предприятия ОЭЗ уже выпускают роботизированные технологические комплексы, программно-аппаратные комплексы, RFID-метки для проведения учета и инвентаризации. Новый проект по автоматизации доставки грузов позволил оптимизировать производственные цепочки, минимизировать ручной труд и повысить безопасность перемещения готовых металлоизделий», — сказал Максим Ликсутов.

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Проект реализован Центром коллективного пользования (ЦКП) совместно с Центром практической подготовки для машиностроения (ЦППМ), где студенты столичных колледжей проходят практику. По заказу ЦКП учащиеся изготавливают для предприятий валы, втулки, фланцы и корпуса из различных материалов — черной и нержавеющей стали, а также алюминиевых сплавов. Теперь логистика заготовок и готовых изделий между площадками ЦКП и ЦППМ осуществляются роботом. Всего они изготовили продукции на 5,6 млн руб.

Маршрут робота проложен на двух этажах производственного корпуса и превышает 500 метров. Ориентироваться в пространстве, четко следовать заданной схеме движения и объезжать препятствия ему позволяет система кругового сканирования. Благодаря фронтальному лидару, одноточечным датчикам и двум 3D-бинокулярным камерам гарантируется безопасность пешеходам, а также сохранность груза. При полной зарядке робот может работать до восьми часов.

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