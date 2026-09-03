В mestoX появилась интеграция с versta.io

Компания «Цифровая логистика» интегрировала сервис для экспедиторов mestoX с цифровой платформой для управления цепочками поставок и логистическими процессами versta.io. Теперь экспедиторы могут работать с заказами из versta.io непосредственно в интерфейсе платформы mestoX, не переключаясь между системами. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровая логистика».

Экспедиторы традиционно тратят до 50% рабочего времени на рутинные операции: поиск грузов на разных площадках, мониторинг тендеров и спот-заявок, назначение транспорта, отслеживание статусов и работу с документами. Им приходится одновременно держать открытыми личные кабинеты грузоотправителей, сервисы ЭДО, TMS и торговые платформы.

Постоянное переключение между платформами не только снижает эффективность, но и повышает вероятность ошибок при ручном переносе данных. Для небольших компаний, где один специалист часто выполняет функции сразу нескольких ролей, эти потери времени критичны. Платформа mestoX решает проблему, объединяя ключевые инструменты экспедитора в едином интерфейсе.

Теперь к функциональности сервиса добавилась полноценная интеграция с versta.io. Экспедиторы, использующие mestoX, в режиме реального времени получают доступ к заказам от корпоративных клиентов versta.io в привычном интерфейсе своей рабочей платформы. Они могут оперативно анализировать условия заказа, предлагать свои ставки, назначать водителей и транспорт, а также контролировать дальнейшее исполнение – и все это через единое окно. Данные синхронизируются автоматически, что исключает двойной ввод информации и сокращает ручной труд.

При этом доступ к сервису mestoX, который изначально создавался как платформа с минимальным порогом входа, остается для экспедиторов бесплатным. Пользователи платят только за фактически использованные дополнительные сервисы, такие как прямое подключение к операторам ЭПД или расширенная аналитика.

«Интеграция с versta.io стала частью стратегии развития mestoX как комплексной экосистемы для экспедиторов. Расширение функциональности платформы происходит с участием профессионального сообщества экспедиторов – пользователи могут предлагать функции через специального бота и голосовать за приоритеты автоматизации. Мы стремимся сделать инструмент, который реально закрывает ежедневные боли экспедиторов, экономит их время и позволяет малому бизнесу эффективно работать в условиях растущей сложности рынка, а не просто добавляет еще одну систему в и без того перегруженный список», – сказал Виктор Сизов, сооснователь компании «Цифровая логистика».

В ближайших планах команды mestoX – добавление страховых решений для защиты бизнеса от рисков по договорам транспортной экспедиции, а в перспективе разработчики рассматривают возможность сделать исходный код платформы открытым для сообщества.